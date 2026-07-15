Общество
Темы, которые формируют нашу жизнь: от здоровья и красоты до главных инфоповодов и трендов. Здесь вы найдёте полезные советы по уходу за собой, статьи о здоровом образе жизни, обзоры актуальных событий и размышления о том, что волнует общество. Мы освещаем вопросы, которые касаются каждого, и помогаем быть в курсе главных тенденций.
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Из документов потребуется только подтверждение статуса15 июл 2026 13:21
Почему кошки выбирают спать рядом с хозяином? Эксперты поставили точку в вопросе
Для этого поведения стоит лишь самый холодный расчет.14 июл 2026 12:20
Знатоки гоняются за этими монетами: почему юбилейные 10 рублей 2002 года в разы стоят дороже номинала
Речь идет о серии «Министерства», выпущенной Банком России13 июл 2026 12:20
Бумажная волокита отменяется. Россиян освободили от обязанности носить справки о поверке счетчиков
Поводом для изменения правил стало обращение одного из граждан12 июл 2026 12:20
Популярные сладости исчезнут с полок магазинов — что теперь в «чёрном списке»
Причиной столь радикального шага стало ценовое давление со стороны производителя11 июл 2026 12:20
Преданные, ласковые и самые послушные: эти кошки жизни не представляют без хозяина
Какие 5 пород могут быть рады любимому человеку, даже более сильным собакам10 июл 2026 12:20
Учёные объяснили, кому полезнее всего есть клубнику — летом в 2 раза больше пользы
Витаминная бомба в каждой ягоде9 июл 2026 12:27
Как изменились правила передачи показаний счётчиков с июля 2026 года
Главная цель реформы — повысить точность расчетов8 июл 2026 12:22
Для всех, кто закупается в магазинах, вступают новые правила с 7 июля — что меняется
Официальная причина — ускорение обслуживания и борьба с мошенничеством7 июл 2026 12:20