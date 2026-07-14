От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США

Его фильмография напоминает кардиограмму

Тимур Бекмамбетов — фигура для российского кино уникальная. Человек, который сумел пробиться на Фабрику грез и снять там блокбастер с Анджелиной Джоли, но при этом остался верен эстетике отечественных 90-х. Его фильмография напоминает кардиограмму: здесь есть место и абсолютным шедеврам визуала, и проектам, которые зрители признали худшими в истории.

Пять баллов за идею: ранние эксперименты (2004–2005)

Эпоха «Ночного дозора» (18+) стала культурным феноменом нулевых. Фильм по книгам (18+) Сергея Лукьяненко не просто окупился, он показал, что российское кино может быть модным. Визуальный стиль Бекмамбетова — рваный монтаж, клиповое мышление и агрессивная цветокоррекция — тогда выглядел свежо.

«Ночной Дозор» (18+) (67.66/100): Сумасшедший и яркий фэнтези-боевик. Это был оммаж Майклу Бэю, только снятый на российские деньги. Картина держала в напряжении, а сцены вроде полета грузовика ЗИЛ стали культовыми.

(18+) Сумасшедший и яркий фэнтези-боевик. Это был оммаж Майклу Бэю, только снятый на российские деньги. Картина держала в напряжении, а сцены вроде полета грузовика ЗИЛ стали культовыми. «Дневной Дозор» (18+) (62.33/100): Сиквел оказался более сумбурным. Попытка смешать всё подряд привела к тому, что сюжет начал разваливаться, а зритель перестал понимать логику происходящего. Тем не менее, визуально это оставалось аттракционом высокого класса.

Голливудский прорыв и великое падение

Успех «Дозоров» открыл режиссеру двери в Голливуд. Продюсерская рука чувствовалась в масштабах, но режиссерский почерк искал новые формы.

Особо опасен (18+) (Wanted, 2008) — 67.66 балла. Единственный голливудский триумф Бекмамбетова. Джеймс МакЭвой и Анджелина Джоли, пули, летящие по дуге, и разрушающийся поезд. Это чистый адреналин. Режиссер взял свой фирменный клиповый монтаж и применил его к голливудскому бюджету. Получилось громко, дерзко и очень зрелищно.

Президент Линкольн: Охотник на вампиров (18+) (2012) — 52.0 балла. Здесь концепция дала сбой. Идея показать президента как убийцу нежити звучит гениально, но реализация подкачала. Фильм страдает от странного цветкора (всё выглядит слишком белым и плоским) и рваного монтажа. История скачет галопом, не давая персонажам раскрыться.

Бен-Гур (18+) (2016) — 49.33 балла Ремейк классики Уильяма Уайлера стал катастрофой. При бюджете в 100 миллионов долларов фильм собрал в прокате лишь 94 миллиона. Главная претензия критиков — отсутствие индивидуальности. Визуально картина выглядит стерильно, без того безумия, которое было визитной карточкой режиссера в «Дозорах». Гонки на колесницах выглядят компьютерными, а драматизм кажется вымученным.