Журналист, трафик-специалист, редактор. Порядка 10 лет работаю в сфере Медиа. Окончила Владивостокский государственный университет (ВВГУ) в 2021 году по направлению подготовки Телевидение. Есть опыт в разных областях: от новостного корреспондента на местном ТВ-канале, до заместителя руководителя отдела по продвижению трафика в крупном медиахолдинге. Работаю с любыми текстами в разных направлениях: от развлекательного контента до больших смысловых материалов. Помимо этого - преподаватель по актерскому мастерству и ораторскому искусству с 10-летним стажем. Чуть более 20 лет занимаюсь музыкой, окончила художественную школу. Прошла курсы дубляжа и озвучки. В свободное время интересуюсь дизайном и веб-графикой, окончила курсы по повышению квалификации в этом направлении. На AdLife занимаюсь новостной повесткой, формированием и публикацией контента.