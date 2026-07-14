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  2. Рубль берет паузу перед рывком: ЦБ зафиксировал укрепление нацвалюты
Финансы

Рубль берет паузу перед рывком: ЦБ зафиксировал укрепление нацвалюты

Рубль берет паузу перед рывком: ЦБ зафиксировал укрепление нацвалюты
Источник фото: Legion Media

Официальные цифры регулятора

Российский рубль демонстрирует признаки стабилизации. Согласно официальным данным Центрального банка РФ, на четверг, 14 июля 2026 года, курс основных валют снизился. Регулятор установил доллар США на уровне 76,62 рубля, что ниже показателей начала недели.

Центробанк опубликовал свежие курсы иностранных валют к рублю:

  • Доллар США: подешевел на 0,0434 рубля, составив 76,6213 рубля (против 76,6647 рубля на 11 июля).
  • Евро: потерял в цене 0,0880 рубля, опустившись до отметки 87,5781 рубля (предыдущее значение — 87,6661 рубля).
  • Китайский юань: снизился на 0,0112 рубля, достигнув уровня 11,2925 рубля (ранее — 11,3037 рубля).

Эксперты отмечают, что такая динамика характерна для летнего периода, когда традиционно меняется баланс между спросом со стороны импортеров и предложением экспортной выручки. Незначительное укрепление национальной валюты может быть связано с налоговыми выплатами экспортеров, которые продают валюту для расчетов с бюджетом.

«Снижение курса доллара и евро даже на доли процента при таких объемах торгов говорит о том, что рынок нашел временное равновесие. Однако волатильность сохраняется, так как геополитический фон остается фактором неопределенности», — комментирует финансовый аналитик.

Параллельно с действиями регулятора наблюдается оживление на розничном рынке. По данным Банки.ру (18+), в первом квартале 2026 года интерес граждан к покупке валюты значительно вырос. Чистые покупки физлицами достигли 108 миллиардов рублей против 65,2 миллиарда месяцем ранее. Аналитики связывают это не только с сезоном отпусков, но и с желанием граждан диверсифицировать сбережения.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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