Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж

Получить заветные годы теперь станет сложнее

С 1 января 2027 года вступает в силу новое постановление Правительства, которое кардинально меняет бюрократический процесс подтверждения периодов ухода за нетрудоспособными гражданами. Хотя базовые требования к выходу на пенсию остаются прежними — не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов (ИПК), — получить заветные годы теперь станет сложнее без правильного пакета документов.

По закону № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», время, потраченное на уход за ребенком до полутора лет, ребенком-инвалидом, взрослым человеком с инвалидностью I группы или родственником старше 80 лет, должно засчитываться в страховой стаж. За каждый такой год государство начисляет 1,8 пенсионного балла. Однако на практике доказать право на эти баллы часто было проблемой из-за размытых требований ведомств.

Новое постановление уточняет порядок действий для будущих пенсионеров. Теперь решение о включении периода заботы в стаж принимает отделение Социального фонда России (СФР) строго по месту жительства того человека, которому требуется помощь.

«Главная проблема последних лет заключалась в том, что СФР мог отказать во включении периода ухода в стаж из-за неправильно оформленной справки или отсутствия одного заявления от инвалида, — комментирует юрист по социальному праву Ирина Волкова. — Новое постановление наконец-то формализует этот хаос. Появился четкий закрытый перечень бумаг. Но есть и обратная сторона: введена ежегодная процедура подтверждения статуса ухаживающего. Если человек пропустит срок подачи заявления о продолжении ухода хотя бы на один день, он рискует потерять целый год стажа».

Чтобы периоды ухода были официально зафиксированы, заявителю необходимо предоставить:

Заявление трудоспособного лица, осуществляющего уход.

Согласие самого подопечного. В случае с детьми-инвалидами или недееспособными взрослыми документ подписывают их законные представители — родители или опекуны.

Справку бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), подтверждающую факт инвалидности и ее срок действия.

Подтверждение того, что подопечный уже не получает компенсационную выплату за уход от другого лица (для инвалидов I группы и детей-инвалидов). Как правило, эта информация уже содержится в базах данных СФР.

Подать документы можно лично в клиентскую службу СФР или через многофункциональный центр (МФЦ), если конкретный офис уполномочен работать с такими заявлениями. Кроме того, постановлением закреплено право инвалида или пожилого гражданина официально отказаться от услуг конкретного помощника, подав соответствующее заявление об отказе.

Важное нововведение касается контроля: статус лица, осуществляющего уход, теперь придется подтверждать ежегодно специальным заявлением. Прекратить начисления также стало проще — достаточно официального отказа со стороны подопечного.

Стоит отметить, что часть новых регламентов, касающихся форм документов, начала действовать досрочно — с 4 июня 2026 года.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда нужно начинать собирать новые документы? Если вы планируете подавать сведения об уходе прямо сейчас, ориентироваться стоит на формы, утвержденные еще в июне 2026 года. Полноценно новые правила заработают только с 1 января 2027 года, но предварительная консультация в отделении СФР поможет избежать ошибок при подаче.

2. Что будет, если я забуду подать ежегодное заявление о продолжении ухода? В этом случае Социальный фонд приостановит начисление пенсионных баллов и включение этого периода в стаж. Пропущенное время восстановить крайне сложно, поэтому юристы рекомендуют подавать заявление минимум за месяц до истечения текущего срока.

3. Куда обращаться, если МФЦ отказывается принимать документы? Постановление четко ограничивает круг полномочий многофункциональных центров. Если конкретное отделение МФЦ не уполномочено правительством вашего региона на прием заявлений такого типа, сотрудники имеют полное право отказать. В этой ситуации пакет документов необходимо нести напрямую в территориальное управление СФР.

4. Как подтвердить отсутствие другой выплаты у инвалида? Специалисты СФР обязаны проверять эту информацию самостоятельно через внутренние базы данных. Заявителю рекомендуется лишь устно уточнить этот момент перед подачей, чтобы исключить технический отказ из-за задвоения социальных выплат.

5. Можно ли оформить уход удаленно через Госуслуги? На данный момент текст постановления делает упор на личную подачу или обращение через МФЦ. Возможность полностью дистанционной подачи всего пакета документов через портал государственных услуг пока остается на усмотрение региональных отделений СФР и требует уточнения на местах.