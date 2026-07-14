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Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
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Туризм

Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты

Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Источник фото: Legion Media

Спутниковые снимки показывают границы, которые разделяют не просто страны

Планета представляет собой единый организм, однако некоторые решения и экономические условия способны создать резкий визуальный контраст прямо по линии разграничения. Спутниковые снимки показывают границы, которые разделяют не просто страны, а целые миры — от света к тьме, от пустыни к тропикам.

Граница Гаити и Доминиканы: экологическая катастрофа в реальном времени

Остров Эспаньола поделен между двумя государствами, но разница между ними бросается в глаза даже астронавтам с МКС. Западная часть (Гаити) выглядит как выжженная пустыня, в то время как восточная (Доминиканская Республика) утопает в зелени.

  • Причина: Различие в политике землепользования. На Гаити леса массово вырубались десятилетиями сначала для экспорта древесины ради выплаты долгов Франции, а затем населением для обогрева и приготовления пищи. В Доминикане же исторически сохранялись заповедные зоны.
  • Результат: Экологическая ситуация привела к тому, что экономика Гаити сейчас критически зависит от денежных переводов трудовых мигрантов, составляя значительную часть ВВП. В то время как Доминикана живет за счет туризма.

Индийско-пакистанская граница: огненная река ночью

Граница между Индией и Пакистаном считается одной из самых милитаризованных в мире. С момента раздела Британской Индии в 1947 году отношения между странами остаются напряженными. Визуально это лучше всего заметно из космоса ночью. Со стороны Индии границу освещают около 150 тысяч мощных прожекторов, направленных в сторону соседа. На спутниковых снимках это выглядит как ярко-желтая светящаяся полоса, разрезающая субконтинент пополам.

США и Мексика: демаркация из космоса

На снимках NASA четко видна линия, отделяющая мексиканский город Тихуана от американского Сан-Диего. Контраст возникает из-за разницы в плотности населения и уровне урбанизации. Американская сторона сияет сетью ярких огней мегаполиса, тогда как мексиканская территория выглядит значительно темнее, несмотря на высокую плотность застройки.

Корейский полуостров: свет и тьма

Один из самых известных снимков NASA демонстрирует разницу между КНДР и Южной Кореей. Южная Корея залита светом городов, отражающим высокий уровень индустриализации. КНДР при этом остается почти полностью черным пятном, за исключением слабой точки в районе столицы — Пхеньяна.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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