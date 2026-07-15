Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу

Из документов потребуется только подтверждение статуса

Минфин опубликовал разъяснения, которые напрямую затрагивают финансовые интересы миллионов пенсионеров и граждан предпенсионного возраста. Документ детализирует механизмы снижения или полной отмены имущественных налогов. Однако эксперты предупреждают: рассчитывать на то, что государство само найдет все ваши льготы, не стоит — в ряде случаев придется проявить инициативу.

Налог на недвижимость: правило одного объекта. Федеральная льгота по налогу на имущество физических лиц дает пенсионерам право не платить за один объект каждого вида. В список входят:

квартира, часть квартиры или комната;

жилой дом (или его часть);

гараж или машино-место;

хозяйственная постройка площадью до 50 квадратных метров на садовом участке.

«Многие ошибочно полагают, что если у них три гаража, то налоги исчезнут совсем. Это не так, — комментирует налоговый консультант Ирина Волкова. — Льгота применяется строго к одному объекту каждого типа. Если у вас две квартиры, ФНС автоматически применит вычет к той, где сумма налога получилась бы максимальной. За вторую квартиру платеж придет в полном объеме».

Если пенсионер владеет несколькими объектами одного типа и хочет сам выбрать, какой из них сделать льготным (например, чтобы сэкономить на дорогой новостройке, а оставить льготу для старой дачи), необходимо подать соответствующее уведомление через личный кабинет налогоплательщика до 31 декабря текущего года.

Земельный участок: минус шесть соток от государства. С земельным налогом логика другая. Из общей площади всех ваших участков вычитается федеральная норма — 600 квадратных метров (6 соток). Налог начисляется только на остаток.

Участок 4 или 6 соток — налог равен нулю.

Участок 8 соток — сбор рассчитают только за 2 «лишние» сотки.

Участок 12 соток — платить нужно будет за 6 соток.

Важный нюанс заключается в том, что этот вычет предоставляется на общую сумму площадей. Если у пенсионера два участка по 4 сотки каждый (всего 8), он заплатит налог только с двух соток. Если же это один участок на 10 соток — заплатить придется за четыре.

Доходы под защитой: НДФЛ с пенсии не берут. Страховые пенсии по старости, инвалидности или потере кормильца полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. Это касается как базовой выплаты, так и любых социальных надбавок, региональных доплат до прожиточного минимума и единовременных выплат, имеющих социальный характер. Государство не имеет права удерживать 13% из тех денег, которые выплачиваются гражданам в качестве социальной поддержки.

Имущественный вычет: машина времени для возврата денег. Для пенсионеров действует уникальное правило при покупке жилья. Обычно граждане могут вернуть НДФЛ только начиная с года покупки. Но пенсионеры имеют право перенести имущественный вычет на три предыдущих года.

Это означает, что если человек купил квартиру уже после выхода на заслуженный отдых, но продолжал работать или имел другой облагаемый доход в предыдущие годы, он может вернуть уплаченный ранее налог. Например, купив жилье в 2026 году, можно заявить вычет за 2025, 2024 и 2023 годы. Для тех, кто недавно сменил работу на пенсию, это возможность получить существенную компенсацию затрат.

ЖКУ: скидка зависит от прописки в паспорте. В отличие от федеральных налоговых правил, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг жестко привязаны к географии. Единой ставки нет: в одном регионе власти компенсируют 30% расходов, в другом — половину суммы квитанции. Итоговая цифра рассчитывается индивидуально исходя из регионального стандарта стоимости ЖКХ, норматива площади на человека и общего дохода семьи. Разница между субъектами РФ может составлять тысячи рублей, поэтому уточнять условия необходимо исключительно в местных органах соцзащиты.

Льготы не всегда приходят сами. Несмотря на автоматизацию процессов, сбой в системе — обычное дело. Минфин подчеркивает: отсутствие льготы в ежегодном уведомлении не означает, что вам в ней отказали. Скорее всего, база данных просто не увидела вашего права на преференцию. Чтобы исправить ситуацию, достаточно дистанционно подтвердить свой статус. Подать заявление о предоставлении льготы можно тремя способами:

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (самый быстрый способ, данные паспорта часто подтягиваются автоматически).

В любом отделении МФЦ («Мои документы»).

Лично в территориальной инспекции налоговой службы.

Из документов потребуется только подтверждение статуса (пенсионное удостоверение или справка) и документы на собственность, если они еще не зарегистрированы в Росреестре, передает konkurent.ru (18+).

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли ежегодно подавать заявление на налоговые льготы? Нет, если ваше право на льготу уже зафиксировано в базе Федеральной налоговой службы, повторно писать заявление не требуется. Вычет будет применяться автоматически ко всем последующим периодам. Заявление подается однократно либо при выходе на пенсию, либо при покупке нового имущества.

2. Что делать, если я узнал о переплате налога спустя несколько лет? Вернуть излишне уплаченный налог можно за три предшествующих календарных года. Для этого необходимо подать корректирующую декларацию или заявление на возврат средств в налоговую инспекцию. Деньги старше трехлетнего срока бюджет не возвращает.

3. Я владею долей в квартире вместе со взрослыми детьми. Распространяется ли на меня освобождение? Да. Пенсионер освобождается от уплаты налога именно за свою долю в объекте недвижимости. При этом другие собственники будут оплачивать свои доли в полном объеме согласно их собственному налоговому статусу.

4. Облагаются ли налогом проценты по банковским вкладам пенсионера? Да, действуют общие правила налогообложения доходов по вкладам. Необлагаемая сумма зависит от ключевой ставки ЦБ РФ, а с превышения удерживается стандартный НДФЛ в размере 13%. Специальных федеральных льгот по этому виду дохода для пенсионеров пока не предусмотрено.