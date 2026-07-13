Знатоки гоняются за этими монетами: почему юбилейные 10 рублей 2002 года в разы стоят дороже номинала

Речь идет о серии «Министерства», выпущенной Банком России

В эпоху цифровых платежей мы привыкли расплачиваться картами и смартфонами, забывая о том, что лежит на дне кошелька. Однако обычная монета номиналом 10 рублей может оказаться не просто платежным средством, а небольшим нумизматическим активом. Речь идет о серии «Министерства», выпущенной Банком России в 2002 году.

Серия монет была приурочена к 200-летию учреждения министерств в Российской империи. В сентябре 1802 года император Александр I подписал манифест, который заложил основы современной системы государственного управления. Чтобы отметить эту дату, Банк России выпустил семь биметаллических десяток, каждая из которых посвящена конкретному ведомству: МВД, МИДу, Минобороны, Минфину, Министерству образования, путей сообщения и сельского хозяйства.

Изначально тираж каждой монеты составлял внушительные 5 миллионов экземпляров. Они предназначались для реального оборота, поэтому их можно было получить на сдачу в любом магазине. Сегодня найти такую монету в обращении — большая удача. Большая часть тиража осела в коллекциях или просто затерялась, что постепенно повышает интерес нумизматов к этой линейке.

Монеты серии выполнены по классической технологии биметалла:

Кольцо: латунь (дает золотистый оттенок).

латунь (дает золотистый оттенок). Диск: мельхиор (медно-никелевый сплав), обеспечивающий белый цвет вставки.

мельхиор (медно-никелевый сплав), обеспечивающий белый цвет вставки. Диаметр: 27 мм.

27 мм. Вес: 8,4 грамма.

На аверсе расположен стандартный номинал с защитной голографической полосой внутри цифры «0». При наклоне под светом там проявляются скрытые надписи «10» и «РУБ». Это один из элементов защиты от подделок, характерный для десятирублевых монет того периода. На реверсе размещены эмблемы ведомств.

Несмотря на историческую ценность, серия остается доступной для массового коллекционера. Цены на аукционах держатся в демократичных пределах, однако разница между состоянием VF (из обращения) и UNC (идеальное состояние без следов хождения) весьма существенна.

Средние рыночные цены на сегодняшний день выглядят следующим образом:

Монеты в состоянии VF (потертости, царапины): около 70–80 рублей за штуку.

Монеты в состоянии UNC (не были в обороте, сохранили штемпельный блеск): от 120 до 150 рублей.

Стоит учитывать, что понятие «состояние UNC» субъективно. Для одного продавца это монета из банковского мешка, для другого — просто чистая монета из кассы. Поэтому опытные коллекционеры всегда запрашивают детальные фотографии перед покупкой.

Рассматривать серию «Министерства» как инструмент для быстрого заработка бессмысленно. Тиражи слишком велики, чтобы цена взлетела в десятки раз через год. Однако эксперты отмечают долгосрочный тренд: простые памятные монеты исчезают из оборота быстрее, чем кажется.

Главный вывод прост: если вы нашли такую монету в своем кошельке, не спешите её тратить. Она уже стоит в несколько раз больше номинала. Если же вы только планируете начать собирать коллекцию, эта серия станет отличным фундаментом. Доступность, красивая подача и исторический подтекст делают эти 10 рублей достойным объектом для инвестиций времени и внимания, передает bank.yuga.ru (18+).