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Шилов Константин Юрьевич
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Адрес: 197022, Вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул. Льва Толстого, д. 1-3 литера А, помещение 40-Н, комната 12, кабинет 1
График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00
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Приглашаем к сотрудничеству рекламные агентства.
Размер агентской скидки обсуждается персонально.
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Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Аптекарский остров, ул. Льва Толстого, д. 1-3 литера А, помещение 40-Н, комната 12, кабинет 1