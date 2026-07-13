Стакан кефира перед сном: скрытая угроза для желудка или эликсир молодости?

Любая жидкость, выпитая перед сном, создает нагрузку на почки

Вечерний стакан кефира — ритуал, знакомый многим с детства. Кажется, что это самый простой способ сделать шаг к здоровому образу жизни: легко, полезно и помогает уснуть. Однако гастроэнтерологи бьют тревогу: привычка пить кисломолочные продукты на ночь может не только нарушить сон, но и спровоцировать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Традиция вечернего кефира уходит корнями в советскую диетологию. Логика проста: пока организм спит, полезные бактерии (лакто- и бифидобактерии) наводят порядок в кишечнике, синтезируют витамины группы B и укрепляют иммунитет. Кроме того, кефир содержит триптофан — аминокислоту, которая способствует выработке мелатонина, гормона сна.

«Кефир действительно является мощным пробиотиком, но его кислотность часто недооценивают. Для людей с чувствительным желудком прием кислого напитка непосредственно перед сном — это прямой путь к рефлюксу», — комментирует врач-диетолог Анна Юркевич.

Кроме того, любая жидкость, выпитая перед сном, создает нагрузку на почки, которые ночью должны отдыхать. Это приводит к утренним отекам и одутловатости лица.

Когда полезный продукт становится ядом

Прием кефира вечером имеет ряд серьезных противопоказаний, о которых редко пишут на упаковках:

Отеки вместо легкости. Из-за задержки жидкости при горизонтальном положении тела утром можно проснуться с мешками под глазами и опухшим лицом. Брожение и вздутие. Кефир продолжает бродить в организме. Если у вас есть склонность к метеоризму, ночной перекус обернется тяжестью и дискомфортом. Изжога. Кислая среда напитка стимулирует выработку соляной кислоты. При наличии гастрита или ГЭРБ это вызовет жжение за грудиной. Лактозная недостаточность. С возрастом выработка ферментов снижается. То, что раньше усваивалось легко, теперь вызывает воспаление.

«Я часто вижу пациентов, которые жалуются на "тяжелый живот" по утрам. В ходе опроса выясняется, что они пьют кефир прямо перед тем, как лечь в постель. Мы переносим этот прием пищи на время за час до сна, и симптомы исчезают», — делится наблюдением Анастасия Берендяева, врач-гастроэнтеролог.

Если вы не готовы отказаться от любимого продукта, соблюдайте технику безопасности:

Соблюдайте тайминг. Пейте кефир минимум за 1,5–2 часа до того, как ляжете спать.

Пейте кефир минимум за 1,5–2 часа до того, как ляжете спать. Контролируйте объем. Оптимальная порция — один стакан (200–250 мл).

Оптимальная порция — один стакан (200–250 мл). Температурный режим. Напиток должен быть комнатной температуры. Холодный напиток из холодильника провоцирует спазмы желудка.

Напиток должен быть комнатной температуры. Холодный напиток из холодильника провоцирует спазмы желудка. Никакого сахара. Сахар в сочетании с бактериями запускает процесс брожения. Если хочется сладкого, добавьте щепотку корицы.

Сахар в сочетании с бактериями запускает процесс брожения. Если хочется сладкого, добавьте щепотку корицы. Читайте этикетку. Настоящий кефир по ГОСТу производится только на кефирных грибках. Если в составе есть сухое молоко или растительные жиры — это уже не кефир, а суррогат.

Кефир — это биологически активный продукт, а не просто легкий ужин. Для здорового человека он полезен, но требует дисциплины во времени приема. Если же после стакана кефира вы просыпаетесь разбитым или с тяжестью в животе, ваш организм посылает четкий сигнал тревоги. Попробуйте заменить его на травяной чай или ряженку, либо перенесите употребление кисломолочных продуктов на первую половину дня, передает Ura.ru (18+)

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли пить обезжиренный кефир на ночь? Обезжиренные продукты часто содержат загустители для придания консистенции. Кроме того, без жиров кальций усваивается хуже. Лучше выбирать продукт средней жирности (2,5%).

2. Помогает ли кефир похудеть именно ночью? Сам по себе кефир не сжигает жир. Его польза заключается в низкой калорийности и способности надолго давать чувство сытости, что предотвращает ночные походы к холодильнику.

3. Что лучше: ряженка или кефир на ночь? Ряженка менее кислая и легче переносится людьми с повышенной кислотностью желудка. Если после кефира возникает изжога, стоит попробовать топленые продукты.

4. Как понять, что кефир испортился? Помимо срока годности, ориентируйтесь на вкус. Резкая горечь или чрезмерное газообразование говорят о том, что процессы брожения вышли из-под контроля, и такой продукт употреблять нельзя.