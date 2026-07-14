Туризм
Здесь вы найдёте обзоры популярных направлений, советы по планированию поездок, подборки лучших отелей и маршрутов. Мы делимся лайфхаками для туристов, рассказываем о культурных особенностях стран и помогаем сделать каждое путешествие незабываемым. Вдохновляйтесь и открывайте новые горизонты вместе с нами.
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Спутниковые снимки показывают границы, которые разделяют не просто страны14 июл 2026 20:20
Новый способ добраться до юга страны запускают для россиян летом-2026
Куда теперь можно уехать без пересадок?13 июл 2026 20:20
Иллюзия безопасности: 7 популярных курортов, где туристы теряют деньги чаще, чем в «опасных» странах
Мы проанализировали отзывы туристов за последний год11 июл 2026 20:20
В какие страны ненавидят летать стюардессы: вот 5 главных направлений
Бортпроводники ежедневно сталкиваются с ситуациями, требующими железных нервов10 июл 2026 20:20
Туры распродают, как горячие пирожки: Турция за 82 тысячи и ОАЭ от 113 тысяч — где искать самые дешевые путёвки
В начале июля туроператоры фиксируют наличие горящих путевок в популярные пляжные страны9 июл 2026 20:20
Что включает путёвка в санаторий? Цены и дополнительные услуги в 2026 году
Стандартный пакет услуг в большинстве российских санаториев сформирован по принципу «всё для лечения»7 июл 2026 20:20
Паспорт в руки, чемодан за порог: куда россияне могут улететь на выходные без визы и лишних хлопот
Мы собрали актуальный гид по правилам въезда в страны СНГ и соседние государства6 июл 2026 20:20
Выше облаков: 7 самых высоких колёс обозрения планеты, которые изменили облик городов
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Как Мальдивы, но в разы дешевле: 5 секретных островов Малайзии с шикарными пляжами «из рекламы»
Для тех, кто ищет уединения и готов к настоящему приключению, эксперты туриндустрии подготовили список локаций4 июл 2026 20:20