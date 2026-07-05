Выше облаков: 7 самых высоких колёс обозрения планеты, которые изменили облик городов

Колесо обозрения прошло путь от ярмарочного балагана до главного украшения мегаполисов

Колесо обозрения — это не просто аттракцион для развлечения детей. Это инженерный вызов, символ статуса города и способ взглянуть на мир с высоты птичьего полета. С момента появления первого «колеса Ферриса» в Чикаго в 1893 году (созданного как ответ Эйфелевой башне) человечество соревнуется в том, кто поднимет людей выше над землей.

Сегодня мы собрали семерку гигантов, чьи конструкции поражают воображение своими масштабами и технологиями.

1. Ain Dubai (ОАЭ) — Монстр высотой 250 метров

Дубай славится тягой к рекордам, и колесо обозрения здесь не стало исключением. Открытое в октябре 2021 года на искусственном острове Блюуотерс, оно возвышается на 250 метров. Для сравнения: это высота примерно 77-этажного небоскреба.

«С технической точки зрения "Око Дубая" — это шедевр инженерной мысли. Конструкция рассчитана на ураганные ветры до 50 км/ч и землетрясения магнитудой до 7 баллов», — передает слова архитектора-урбаниста techinsider.ru (18+).

На колесе закреплено 48 кабинок общей вместимостью до 1750 человек. Полный оборот занимает около 38 минут, позволяя рассмотреть Дубай, Бурдж-Халифа и остров Пальма Джумейра во всех деталях.

2. High Roller (США) — Король Лас-Вегаса

Высота этого колеса составляет 167,7 метра. Оно расположено в самом сердце Стрипа, рядом с казино The LINQ. Проект стоимостью 550 миллионов долларов задумывался как часть развлекательного комплекса Caesars Entertainment. Конструкция состоит из 28 прозрачных капсул, вмещающих по 40 человек каждая. Один оборот длится ровно 30 минут. Ночью конструкция превращается в гигантский маяк благодаря системе подсветки из более чем 1500 светодиодов.

3. Singapore Flyer (Сингапур) — Вид на три страны

Открытый в 2008 году, этот аттракцион долгое время считался самым высоким в мире (165 метров). Его особенность — расположение. Он стоит на берегу залива Марина-Бэй, откуда открывается вид не только на Сингапур, но и на соседние Малайзию и Индонезию. Вместимость — 28 капсул-автобусов. Время оборота — 28 минут. Выбор времени неслучаен: число 8 в азиатской культуре считается символом бесконечного богатства.

4. Star of Nanchang (Китай) — Первопроходец среди гигантов

Расположенное в провинции Цзянси, это колесо высотой 160 метров удерживало титул самого высокого в мире с 2006 по 2008 год. Оно открыло эру строительства мегаколес. Здесь установлено 60 закрытых кабин, каждая из которых вмещает до 8 человек. Оборот занимает около получаса. Несмотря на возраст, аттракцион остается популярным местом для семейного отдыха.

5. «Солнце Москвы» (Россия) — Европейский рекордсмен

Открытое в 2022 году на ВДНХ, это колесо высотой 140 метров является крупнейшим в Европе. Оно пришло на смену старому колесу имени 850-летия Москвы, которое было демонтировано из-за износа конструкций.

Инженерная деталь: Новое колесо установили вдали от старого места, так как под прежней площадкой проходят линии метрополитена.

Новое колесо установили вдали от старого места, так как под прежней площадкой проходят линии метрополитена. Оснащение: 30 кабин, некоторые с прозрачным полом. Каждая вмещает до 15 человек.

30 кабин, некоторые с прозрачным полом. Каждая вмещает до 15 человек. Вид: За 18 минут полного круга можно увидеть Спасскую башню Кремля и сталинские высотки с расстояния до 50 километров.

6. London Eye (Великобритания) — Символ столицы

Хотя его высота «всего» 135 метров, именно он задал моду на современные стеклянные капсулы вместо классических открытых гондол. Открытый в честь Миллениума проект изначально планировался как временный, но любовь лондонцев сделала его постоянным. 32 кабины символизируют 32 района Лондона (номер 13 пропущен из-за суеверий).

7. Bay Glory (Китай) — Космический дизайн

Расположенный в Шэньчжэне, этот аттракцион высотой 128 метров уникален своей конструкцией. Это первое в мире колесо обозрения без центральной оси и спиц. Капсулы крепятся непосредственно к внешнему кольцу, создавая футуристичный образ летающей тарелки. Время оборота — 28 минут. Кабины оснащены климат-контролем, что критически важно для влажного климата южного Китая.

Эволюция развлечений

От паровых машин чикагской выставки XIX века до высокотехнологичных колец XXI века — колесо обозрения прошло путь от ярмарочного балагана до главного украшения мегаполисов. И пока инженеры придумывают новые способы поднять нас еще выше, эти гиганты остаются лучшим способом напомнить себе о масштабе нашей планеты.