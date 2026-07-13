Новый способ добраться до юга страны запускают для россиян летом-2026

Куда теперь можно уехать без пересадок?

Лето в разгаре, а билетов на Юг традиционно нет? Железнодорожный оператор пошел навстречу отдыхающим и запустил четыре дополнительных поезда к Черному морю. Это решение стало ответом на колоссальный спрос: по данным аналитиков АТОР, на большинстве южных направлений с отправлением в середине июля раскуплено до 95% мест.

Новые рейсы: куда теперь можно уехать без пересадок

Оператор расширяет географию и частоту движения составов. С середины июля путешественникам стали доступны следующие маршруты:

№ 177/178 Санкт-Петербург — Анапа. Курсирует через день с 16 июля. Это отличная новость для жителей Северо-Запада, которым больше не нужно ехать в Москву ради южного направления.

Курсирует через день с 16 июля. Это отличная новость для жителей Северо-Запада, которым больше не нужно ехать в Москву ради южного направления. № 197/198 Москва — Адлер (Сочи). Запускается через день с 16 июля. Сочи остается главным магнитом для отпускников, и дополнительные места здесь разлетаются мгновенно.

Запускается через день с 16 июля. Сочи остается главным магнитом для отпускников, и дополнительные места здесь разлетаются мгновенно. № 433/434 Москва — Новороссийск. Ежедневный рейс, стартовавший 10 июля. Идеально для тех, кто едет в Геленджик или Кабардинку.

Ежедневный рейс, стартовавший 10 июля. Идеально для тех, кто едет в Геленджик или Кабардинку. № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону. Ежедневное сообщение, открытое 3 июля. Важная артерия для транзитных пассажиров, следующих дальше на Кавказ.

«Открытие новых ниток графика в пик сезона — это экстренная мера. Мы видим, что глубина продаж высока, и люди готовы покупать билеты даже за неделю до отправления. Дополнительные составы снимают напряжение на вокзалах», — комментирует представитель пресс-службы перевозчика.

Где еще есть свободные места?

Самый дефицитный сегмент этого лета — направление Москва — Анапа. На период с 16 по 22 июля большинство поездов уже загружено на 90–95%. Однако именно новые рейсы № 177/178 остаются «спасательным кругом». По состоянию на 11 июля, согласно оценке АТОР, на этом направлении было доступно около 60–65% мест. В новом поезде оставалось от 10% до 70% билетов в зависимости от даты. Для сравнения: на других рейсах в этот период найти место практически невозможно.

Аналогичная ситуация наблюдается на маршруте Москва — Новороссийск (поезд № 433/434), где в свободной продаже находилось около 70% емкости состава.

Сколько стоит билет в последний вагон?

Несмотря на высокий спрос, цены на новые поезда держатся в рамках среднерыночных:

Москва — Анапа: плацкарт от 6 000 руб., купе — от 11 000 руб.

плацкарт от 6 000 руб., купе — от 11 000 руб. Санкт-Петербург — Анапа: плацкарты начинаются от 7 800 рублей, купейные места — от 18 100 рублей.

плацкарты начинаются от 7 800 рублей, купейные места — от 18 100 рублей. Москва — Новороссийск: плацкарт от 5 700 – 6 000 рублей.

Эксперты отмечают, что появление двухэтажных составов также помогает сдерживать рост цен, увеличивая общее количество кресел на рынке.

Важно учитывать, что поездки в сам Крым сейчас сопряжены с логистическими особенностями. Из-за решений оперативного штаба Республики Крым часть поездов дальнего следования «Таврия» была укорочена до станции Керчь-Южная. Пассажирам предлагается схема «поезд + автобус» для доставки в Симферополь, Феодосию или Севастополь.

Однако основные курортные поезда (№ 27/28 Москва — Симферополь, № 7/8 СПб — Севастополь) продолжают следовать по полному маршруту. Продажи на летние даты открыты, и билеты на фирменный двухэтажный поезд № 28 пока доступны.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему добавили так много поездов именно сейчас? Традиционно июль и август — пиковые месяцы спроса. Оператор видит высокую глубину бронирования и старается удовлетворить потребность в перевозке, чтобы избежать коллапса на вокзалах перед выходными.

2. Не вырастут ли цены из-за добавления новых вагонов? Напротив, увеличение предложения обычно стабилизирует рынок. Когда мест достаточно, перекупщики теряют возможность завышать стоимость, а динамическое ценообразование РЖД работает мягче.

3. Безопасно ли ехать в Крым транзитом через Керчь? Да, стыковочные маршруты организованы официально. Пассажиры выходят из поезда и сразу садятся в закрепленные автобусы-шаттлы, которые следуют до конечных точек назначения. Пересадка занимает минимум времени и координируется сотрудниками железной дороги.