В какие страны ненавидят летать стюардессы: вот 5 главных направлений

Бортпроводники ежедневно сталкиваются с ситуациями, требующими железных нервов

Работа стюардессы со стороны кажется мечтой: путешествия по миру, престижная форма и возможность увидеть новые страны. Однако за глянцевым фасадом скрывается суровая реальность. Стюардессы ежедневно сталкиваются с ситуациями, требующими железных нервов, а некоторые направления вызывают у них настоящую профессиональную неприязнь.

Направление в Индию часто называют одним из самых сложных психологически. По словам бортпроводников, основная проблема кроется в разнице менталитетов и правилах поведения. Пассажиры из Индии зачастую игнорируют базовые правила авиационной безопасности и этикета.

Громкость: Разговоры на повышенных тонах во время всего полета считаются нормой.

Разговоры на повышенных тонах во время всего полета считаются нормой. Языковой барьер: Многие пассажиры плохо владеют английским, что затрудняет коммуникацию при инструктаже по безопасности.

«С индийскими группами работать сложнее всего именно из-за коллективного восприятия правил. Если один встал — встают все. Успокоить такую толпу крайне тяжело», — делится опытом бывший сотрудник международных авиалиний.

Испанский остров Ибица ассоциируется с бесконечными вечеринками, но для экипажа это означает часы ада. Проблема рейсов «Ибица — дом» заключается в пассажирах, возвращающихся с отдыха. Пассажиры загружаются в самолет внешне адекватными, но уже через час полета действие горячительных напитков (18+) может брать свое.

Как рассказал популярный блогер-путешественник Александр Снитовский в своем дзен-канале (18+), люди начинают раздеваться прямо в салоне, пытаются открыть двери самолета на высоте десяти тысяч метров или вступают в драки друг с другом. Экипажу приходится применять физическую силу и связывать дебоширов скотчем (согласно протоколу), чтобы доставить их до аэропорта назначения живыми.

Рейсы в Поднебесную нелюбимы экипажами по совершенно иным причинам — санитарным. Несмотря на высокий экономический статус многих пассажиров, стандарты личной гигиены могут существенно отличаться от европейских.

Запах: Из-за специфического питания и отношения к использованию дезодорантов в замкнутом пространстве салона быстро распространяется резкий запах тела.

Из-за специфического питания и отношения к использованию дезодорантов в замкнутом пространстве салона быстро распространяется резкий запах тела. Привычки: Плевание на пол или плевки в пакеты являются культурной нормой для некоторых слоев населения внутри Китая, что вызывает брезгливость у европейского персонала.

Парадоксально, но райские острова тоже входят в черный список. Проблема здесь не в бедности, а в психологии. На Мальдивы летят люди, которые копили на отпуск годами. Оказавшись в условиях люкса, многие туристы из среднего класса теряют голову. Они требуют невозможного, скандалят по мелочам и ведут себя высокомерно. Часто поведение усугубляется покупками в Duty Free перед вылетом. В итоге вместо расслабленного отдыха персонал получает агрессивных клиентов, считающих, что билет дает им право на всё.

Объединенные Арабские Эмираты славятся своей безопасностью и жесткими законами. Однако рейсы в Дубай и Абу-Даби остаются сложными для работы. Многие туристы, вырвавшись из дома, забывают о строгости местных законов. Агрессивное поведение, которое в Европе сошло бы с рук, в ОАЭ грозит реальным тюремным сроком или огромными штрафами. Тем не менее, даже знание этого факта не всегда останавливает пассажиров от попыток устроить дебош на борту.