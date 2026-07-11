Иллюзия безопасности: 7 популярных курортов, где туристы теряют деньги чаще, чем в «опасных» странах

Мы проанализировали отзывы туристов за последний год

Существует стереотип: если вы едете в Европу или США, ваша безопасность гарантирована законом. Но статистика краж и уличной преступности говорит об обратном. Пока путешественники боятся экзотических стран третьего мира, их карманы успешно чистят на Елисейских полях и пляжах Лос-Анджелеса.

Мы проанализировали отзывы туристов за последний год и выяснили, какие направления скрывают неприятные сюрпризы для расслабленных отпускников.

Франция: романтика с криминальным душком

Париж давно перестал быть городом только любви. Туристы все чаще жалуются на агрессивное попрошайничество и организованные группы карманников.

«В Париже уровень бдительности должен быть таким же, как в центре мегаполиса развивающейся страны. Особенно это касается туристических троп от Сакре-Кёр до Монмартра», — отмечает эксперт по безопасности путешествий дзен-канала «Путешествия с фотокамерой» (18+).

Проблема не ограничивается столицей. В Ницце и Марселе фиксируются случаи грабежей прямо у дверей отелей. Романтический флер исчезает быстро, когда из рюкзака пропадает кошелек вместе с паспортом.

Испания: солнце, пляжи и профессиональные воры

Барселона и Валенсия входят в топ городов Европы по количеству краж. Местные воришки работают группами: один отвлекает (например, проливает воду или просит подписать петицию), второй опустошает сумку.

Типичная схема: На пляже Венис-Бич (в контексте Испании часто упоминаются аналогичные туристические зоны) воры могут вытащить телефон прямо из-под носа отдыхающего, пока тот загорает.

На пляже Венис-Бич (в контексте Испании часто упоминаются аналогичные туристические зоны) воры могут вытащить телефон прямо из-под носа отдыхающего, пока тот загорает. Совет: Никогда не оставляйте вещи без присмотра даже на секунду.

США: мечта под прицелом

Америка пугает не столько уровнем преступности вообще, сколько её локализацией. В благополучном пригороде может быть безопаснее, чем в спальном районе Москвы, но туристические центры таят угрозы.

Лос-Анджелес: Кражи шлепанцев и сумок прямо на пляже стали обыденностью.

Кражи шлепанцев и сумок прямо на пляже стали обыденностью. Нью-Йорк: Агрессивные попрошайки, которые могут плеснуть жидкостью, если им отказать в деньгах.

Агрессивные попрошайки, которые могут плеснуть жидкостью, если им отказать в деньгах. Детройт и окраины крупных городов: Здесь угроза физической безопасности становится вполне реальной после захода солнца.

Швеция: сюрприз от законопослушных граждан

Швеция считается одной из самых спокойных стран мира. Однако Стокгольм печально известен среди опытных бэкпекеров.

«У меня украли зеркальный фотоаппарат и кошелек в детском музее Юнибаккен во время обеда. Это случилось быстрее, чем я успела понять, что происходит», — делится опытом туристка.

Это доказывает: высокая культура общества не отменяет наличия профессиональных преступников, нацеленных именно на иностранных гостей.

Италия: красота требует жертв (финансово)

Неаполь держит марку одного из самых опасных туристических городов Италии. Карманники здесь работают виртуозно. Мопеды, на которых передвигаются грабители, позволяют им совершить преступление и скрыться за секунды, петляя по узким улочкам. Милан также не отстает: кошельки исчезают в толпе шопоголиков так же часто, как и на вокзалах Неаполя.

Индонезия (Бали): рай с подвохом

Бали кажется безопасным островом богов, но криминогенная обстановка там специфическая. Популярный район Кута славится кражами байков (арендованный транспорт угоняют прямо со стоянок) и барсеточниками. Особенно опасны пустынные пляжи на юге острова, где грабят даже днем. Туристам рекомендуют носить с собой минимум наличности и копии документов.

Германия: порядок, который обманчив

Германия ассоциируется с порядком, однако Берлин и Гамбург регулярно попадают в отчеты о росте уличной преступности. Вокзалы Берлина — место концентрации карманников, работающих по тем же схемам, что и в Барселоне. Туристы, увлеченные селфи на фоне Бранденбургских ворот, становятся легкой добычей.

Часто задаваемые вопросы

1. Где сейчас самая опасная ситуация для туристов? Согласно данным АТОР и отзывам путешественников, наибольшую бдительность стоит проявлять в крупных городах Южной Европы (Барселона, Париж, Милан) и некоторых штатах США (Калифорния).

2. Правда ли, что в Азии опаснее? С точки зрения насильственных преступлений — нет. В Европе выше риск мелких краж и мошенничества с банковскими картами, тогда как в Азии основные риски связаны с дорожным движением и качеством уличной еды.

3. Как защитить себя от карманников? Используйте поясные сумки, носимые под одеждой. Никогда не держите телефон в заднем кармане джинсов. В кафе вешайте сумку на ручку стула, а не кладите на соседний стул или пол.

4. Что делать, если документы всё-таки украли? Немедленно обратиться в местную полицию для составления протокола, затем связаться с консульством РФ для получения свидетельства на возвращение. Наличие фотографий документов в облачном хранилище значительно ускорит процесс.