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  2. Перцы-гиганты прут в рост без остановки: мощная подкормка летом-2026 — обильно цветут и завязывают плоды
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Перцы-гиганты прут в рост без остановки: мощная подкормка летом-2026 — обильно цветут и завязывают плоды

Перцы-гиганты прут в рост без остановки: мощная подкормка летом-2026 — обильно цветут и завязывают плоды
Источник фото: Legion-Media

Как приготовить питательный коктейль для этой огородной культуры

Лето — ключевое время для выращивания перца. В этот период растения активно формируют бутоны и завязывают плоды, расходуя максимум питательных веществ. Недостаток питания проявляется в тонких стеблях, пожелтении листьев и слабом цветении. Опытные огородники знают, что натуральная подкормка из сорняков способна творить чудеса, превращая слабые кусты в мощные растения с обильным урожаем.

Как приготовить питательный коктейль для перца

Основой эффективной подкормки служат сорняки, собранные до цветения. Идеальный ингредиент — молодая крапива, богатая азотом и микроэлементами.

Процесс приготовления:

  1. Сбор сырья. Ведро объемом 10 литров плотно набивают крапивой или другими сорняками (лопух, одуванчик, лебеда).
  2. Настаивание. Траву заливают горячей водой (температура 80–90°C) и прижимают гнетом. Ведро выставляют на солнечное место на 1,5–2 суток. За это время начинается процесс брожения, и жидкость превращается в концентрированную вытяжку.
  3. Разбавление. Готовый концентрат разводят чистой водой в пропорции 1:1.
  4. Добавление золы. В полученный раствор вносят стакан древесной золы, тщательно размешивают. Зола обогащает смесь калием и фосфором, необходимыми для цветения и плодоношения.

Подкормку вносят под корень, предварительно полив растения чистой водой. На каждый куст расходуют по 0,5 литра разведенного раствора.

«Настой крапивы работает как комплексное удобрение. Азот стимулирует рост зеленой массы, фосфор и калий из золы отвечают за формирование бутонов и плодов, а микроэлементы укрепляют иммунитет растения», — поясняет автор дзен-канала «Елена сад и огород» (18+).

Такой натуральный коктейль не только ускоряет рост перца, но и улучшает структуру почвы, делая ее более плодородной. Растения становятся крепче, цветы не осыпаются, а завязи наливаются быстрее.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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