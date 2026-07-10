Перцы-гиганты прут в рост без остановки: мощная подкормка летом-2026 — обильно цветут и завязывают плоды

Как приготовить питательный коктейль для этой огородной культуры

Лето — ключевое время для выращивания перца. В этот период растения активно формируют бутоны и завязывают плоды, расходуя максимум питательных веществ. Недостаток питания проявляется в тонких стеблях, пожелтении листьев и слабом цветении. Опытные огородники знают, что натуральная подкормка из сорняков способна творить чудеса, превращая слабые кусты в мощные растения с обильным урожаем.

Как приготовить питательный коктейль для перца

Основой эффективной подкормки служат сорняки, собранные до цветения. Идеальный ингредиент — молодая крапива, богатая азотом и микроэлементами.

Процесс приготовления:

Сбор сырья. Ведро объемом 10 литров плотно набивают крапивой или другими сорняками (лопух, одуванчик, лебеда). Настаивание. Траву заливают горячей водой (температура 80–90°C) и прижимают гнетом. Ведро выставляют на солнечное место на 1,5–2 суток. За это время начинается процесс брожения, и жидкость превращается в концентрированную вытяжку. Разбавление. Готовый концентрат разводят чистой водой в пропорции 1:1. Добавление золы. В полученный раствор вносят стакан древесной золы, тщательно размешивают. Зола обогащает смесь калием и фосфором, необходимыми для цветения и плодоношения.

Подкормку вносят под корень, предварительно полив растения чистой водой. На каждый куст расходуют по 0,5 литра разведенного раствора.

«Настой крапивы работает как комплексное удобрение. Азот стимулирует рост зеленой массы, фосфор и калий из золы отвечают за формирование бутонов и плодов, а микроэлементы укрепляют иммунитет растения», — поясняет автор дзен-канала «Елена сад и огород» (18+).

Такой натуральный коктейль не только ускоряет рост перца, но и улучшает структуру почвы, делая ее более плодородной. Растения становятся крепче, цветы не осыпаются, а завязи наливаются быстрее.