Ем эти 6 блюд на завтрак и теряю лишние кило: готовятся всего лишь 10 минут плюс энергия на весь день

Правильно подобранные утренние блюда не только насыщают, но и помогают поддерживать форму

Утро часто превращается в гонку со временем, из-за чего первый прием пищи сводится к бутерброду или вовсе пропускается. Однако именно завтрак задает тон метаболизму и уровню энергии на весь день. Правильно подобранные утренние блюда не только насыщают, но и помогают поддерживать форму без чувства голода.

Ключ к быстрому завтраку — это подготовка базовых компонентов заранее. Потратив около двух часов в выходной день, можно обеспечить себя готовыми завтраками на всю рабочую неделю.

План действий на выходные:

Испечь овощные вафли (3–4 порции).

Приготовить куриное филе методом су-вид или запечь его в травах.

Сделать порцию творожных оладий.

Испечь морковные лепешки с зеленью.

Сварить ягодный конфитюр без сахара.

Подготовить овощи: нарезать брокколи, сделать базовую зажарку для шакшуки, бланшировать горошек.

«Главный принцип здорового питания при плотном графике — это наличие "конструктора" в холодильнике. Когда у вас готовы белки (курица, яйца), сложные углеводы (вафли) и клетчатка (овощи), сборка сбалансированной тарелки занимает буквально пару минут», — комментирует автор дзен-канала «Кулинарный блог Маши Шелушенко» (18+).

Шесть вариантов сборки завтрака

Овощная база: Вафли из кабачков или цветной капусты, яйцо-пятиминутка (с жидким желтком) и свежий салат. Сладкий старт: Творожные оладьи с добавлением вяленой вишни или свежих ягод. Белковый удар: Зеленая шакшука (яйца в соусе из зелени) в сочетании с нежным куриным филе. Морковный детокс: Ароматная морковная лепешка с большим количеством свежей зелени. Средиземноморский стиль: Боул с жареным сыром халуми, миксом салата и свежими овощами. Комплексный боул: Куриное филе, яйцо пашот, овощные вафли и свежие овощи.

Если времени на заготовки нет совсем, систему можно упростить:

Замена продуктов: Нет времени печь лепешки? Используйте качественный лаваш или роти из магазина. Вместо домашнего конфитюра подойдет натуральный греческий йогурт с ягодами.

Нет времени печь лепешки? Используйте качественный лаваш или роти из магазина. Вместо домашнего конфитюра подойдет натуральный греческий йогурт с ягодами. Альтернативы. Если нет вафельницы, те же самые ингредиенты (яйцо + овощи) можно превратить в пышные оладьи на сковороде.

Если нет вафельницы, те же самые ингредиенты (яйцо + овощи) можно превратить в пышные оладьи на сковороде. Аллергии и непереносимость. Если есть непереносимость яиц, акцент стоит сделать на растительном белке (тофу, бобовые) или качественном мясе птицы.

Часто задаваемые вопросы

1. Сколько калорий должно быть в идеальном завтраке? Для поддержания веса норма составляет примерно 300–400 ккал. Если цель — похудение, ориентируйтесь на 250–300 ккал, увеличив долю белка и овощей.

2. Можно ли заменить сахар в рецептах полностью? Да, для сладости лучше использовать натуральные альтернативы: пюре из банана, эритрит или стевию. Это позволит избежать резких скачков инсулина в крови.

3. Как долго хранятся такие заготовки? Приготовленные вафли, оладьи и мясные компоненты отлично хранятся в герметичных контейнерах в холодильнике до 4 дней. Ягодные соусы могут простоять до недели.

4. Что делать, если утром совсем нет аппетита? Не стоит заставлять себя есть тяжелую пищу. В таком случае идеальным вариантом станет смузи-боул или легкий творог с ягодами. Главное — дать организму энергию в течение первого часа после пробуждения.