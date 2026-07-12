Техно Тренды
Гаджеты, искусственный интеллект, безопасность в сети и новости науки. Пишем для тех, кто пользуется техникой, а не для технарей. Объясняем, что нового появилось, как этим воспользоваться и где не наделать ошибок.
Starship готовится к 13-му полету: SpaceX назначила дату очередного исторического испытания
Ожидается очередная попытка вывода самого мощного космического корабля в истории на орбиту12 июл 2026 20:20
NASA набирает добровольцев для годового эксперимента по выживанию «на Марсе» — условия
Миссия запланирована на август 2027 года8 июл 2026 20:20
Дешевле «Весты» и с ресурсом полмиллиона: в России стартовали продажи бюджетного седана Mitsubishi Attrage
На российском автомобильном рынке появился новый игрок, способный составить серьезную конкуренцию отечественным LADA и китайским брендам. В продажу поступили седаны Mitsubishi Attrage — модель,2 июл 2026 20:20
«Японец» за 1 миллион: в России появился доступный кроссовер, который дешевле Lada Granta
Двигатель работает в паре с вариатором, что обеспечивает плавность хода и экономичность30 июн 2026 20:20
Опасные бактерии для человека выжили в условиях Марса — что сейчас говорят учёные
Это открытие ставит под вопрос не только здоровье астронавтов, но и чистоту самой планеты25 июн 2026 20:20
«Ископаемый» центр: в сердце Млечного Пути нашли след древней протогалактики
Анализ данных показал удивительную картину22 июн 2026 20:20
Показали, как звезда поглощает целую планету: что происходит в этот момент
Учёные зафиксировали следы необычного случая в космосе17 июн 2026 20:20
Какие профессии не сдадутся ИИ: эти специальности будут вечно востребованы у людей
Существуют области, где человеческий фактор остаётся незаменимым14 июн 2026 20:20
Объявлено, со скольки лет детям можно использовать ИИ — рассказал профессор
Учёный объяснил свою позицию физиологическими особенностями детского мозга12 июн 2026 20:20