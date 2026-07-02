Дешевле «Весты» и с ресурсом полмиллиона: в России стартовали продажи бюджетного седана Mitsubishi Attrage

На российском автомобильном рынке появился новый игрок, способный составить серьезную конкуренцию отечественным LADA и китайским брендам. В продажу поступили седаны Mitsubishi Attrage — модель,

На российском автомобильном рынке появился новый игрок, способный составить серьезную конкуренцию отечественным LADA и китайским брендам. В продажу поступили седаны Mitsubishi Attrage — модель, которая позиционируется как одно из самых доступных предложений в сегменте до 2 миллионов рублей.

Ценовой расклад: кто дешевле?

Согласно данным мониторинга рынка, стоимость нового японского седана начинается от 1 600 000 рублей. Для сравнения:

LADA Vesta (2026 г.в.) с вариатором стоит от 1 631 000 рублей.

Belgee S50 обойдется минимум в 2 039 990 рублей.

Changan Alsvin стартует от 1 889 900 рублей.

В Екатеринбурге уже есть машины в наличии по цене от 1,6 млн рублей за комплектацию Active. За эти деньги покупатель получает кожаный мультируль, медиасистему с сенсорным экраном, камеру заднего вида, круиз-контроль, кондиционер, подогрев сидений и литые диски. Кроме того, дилер дарит комплект зимней резины и резиновые коврики. Более богатая версия Smart в темно-сером цвете оценивается в 1 699 000 рублей.

«Появление Attrage по такой цене меняет баланс сил в эконом-сегменте. При стоимости около 1,6 млн рублей это предложение становится "входным билетом" в японскую инженерную школу для тех, кто раньше смотрел только на китайские бренды или отечественный автопром», — комментирует автоэксперт дзен-канала «Автоновости дня» (18+).

Если заказывать машину под привоз во Владивостоке, цена возрастает до диапазона 1,9–2,04 млн рублей.

Техника и ресурс: ставка на надежность

Под капотом всех версий установлен атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,2 литра мощностью 80 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 106 Н·м. Пару мотору составляет бесступенчатый вариатор (CVT). Привод газораспределительного механизма цепной, что традиционно считается признаком долговечности.

По словам экспертов, опирающихся на опыт эксплуатации модели в Юго-Восточной Азии, этот силовой агрегат обладает огромным запасом прочности.

«Ресурс двигателя при своевременном обслуживании превышает 450 тысяч километров. Это делает Attrage отличным выбором для такси или корпоративных парков, где важен межсервисный интервал и отсутствие внезапных поломок», — поясняет технический специалист.

Стоит отметить, что базовая комплектация включает датчики давления в шинах, что редко встречается в данном ценовом сегменте и повышает безопасность эксплуатации.