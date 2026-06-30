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  2. «Японец» за 1 миллион: в России появился доступный кроссовер, который дешевле Lada Granta
Техно Тренды

«Японец» за 1 миллион: в России появился доступный кроссовер, который дешевле Lada Granta

«Японец» за 1 миллион: в России появился доступный кроссовер, который дешевле Lada Granta
Источник фото: Legion-Media

Двигатель работает в паре с вариатором, что обеспечивает плавность хода и экономичность

Рынок новых автомобилей в России продолжает удивлять парадоксами. Пока китайские бренды уверенно занимают освободившиеся ниши, на горизонте появилась неожиданная альтернатива из Японии. В продаже официально появился новый компактный кроссовер Subaru Rex, стоимость которого начинается от 1 080 000 рублей. Это предложение бьет по ценам не только китайских конкурентов, но и отечественных моделей.

Subaru Rex — это результат коллаборации трех японских гигантов: Subaru, Toyota и Daihatsu. По сути, перед нами технический клон популярного Toyota Raize. Автомобиль относится к сегменту субкомпактных кроссоверов, конкурируя с такими моделями, как Kia Sonet или Suzuki Fronx, которые также едут в РФ через альтернативные каналы поставок.

  • Длина: 3 995 мм
  • Ширина: 1 695 мм
  • Высота: 1 620 мм
  • Колесная база: 2 525 мм

«Несмотря на скромный объем двигателя, атмосферного мотора объемом 1,2 литра мощностью 87 л.с. вполне достаточно для уверенного передвижения в городском потоке. Однако стоит учитывать, что полный привод для этой модели не предусмотрен — доступен только вариант с трансмиссией на переднюю ось», — комментирует автоэксперт дзен-канала «За рулем» (18+).

Двигатель работает в паре с вариатором, что обеспечивает плавность хода и экономичность.

Оснащение и ценовая политика

Самая привлекательная цена — 1 080 000 рублей — заявлена за базовую комплектацию Z в белом цвете при условии ожидания поставки во Владивостоке. За эти деньги покупатель получает неожиданно богатое оснащение:

  • Цифровая приборная панель;
  • Кожаный мультируль;
  • Адаптивный круиз-контроль;
  • Камера заднего вида и парктроники по кругу;
  • Климат-контроль и подогрев сидений/зеркал;
  • Мультимедийная система с Apple CarPlay.

Однако есть нюанс, характерный для рынка параллельного импорта. Если вы хотите забрать машину здесь и сейчас, цена взлетает до 1 830 000 рублей (за белый цвет). Более доступные варианты обойдутся в 1 320 000 рублей, но придется пожертвовать мультимедиа или выбрать бежевый цвет кузова.

Для сравнения, топовый универсал LADA Granta стоит сегодня 1 371 000 рублей, а базовый «Москвич 3» — от 1 952 000 рублей.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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