Starship готовится к 13-му полету: SpaceX назначила дату очередного исторического испытания

Ожидается очередная попытка вывода самого мощного космического корабля в истории на орбиту

Компания SpaceX объявила о планах проведения тринадцатого по счету испытательного полета системы Starship. Очередная попытка вывода самого мощного космического корабля в истории на орбиту намечена на ночь с четверга на пятницу, 16 июля.

Согласно официальному заявлению компании Илона Маска, стартовое окно для миссии откроется в 01:45 по московскому времени (что соответствует 17:45 по центральному времени США). Продолжительность окна составляет девяносто минут, что дает инженерам возможность скорректировать время пуска в случае неблагоприятных погодных условий или технических нюансов.

Проект Starship остается ключевым элементом стратегии SpaceX по освоению дальнего космоса. Корабль создается как многоразовая система, способная доставлять грузы и людей на Луну и Марс. Каждая тестовая миссия критически важна для отработки технологии аэродинамического торможения при входе в атмосферу и успешного приводнения элементов системы — ускорителя Super Heavy и самого корабля.

Стоит отметить структурные изменения внутри империи Илона Маска. В феврале 2026 года произошло слияние SpaceX и его другой компании — искусственного интеллекта xAI. Это объединение направлено на более глубокую интеграцию нейросетей в управление полетами и анализ телеметрии в реальном времени, что должно повысить безопасность будущих пилотируемых миссий.

«Каждый запуск прототипа — это не просто проверка двигателей Raptor, но и сбор данных о теплозащитном покрытии плитки. После предыдущих неудач с возгоранием аппарата при входе в плотные слои атмосферы, инженеры внесли серьезные изменения в схему крепления плиток», — комментирует эксперт в области космонавтики.

Технические детали предстоящего запуска

Тринадцатый полет станет продолжением программы испытаний орбитальной версии аппарата. Основные цели миссии включают:

Проверку обновленной системы разделения ступеней.

Тестирование новой конфигурации закрылков для более точного маневрирования при посадке.

Оценку работы систем жизнеобеспечения (в данном полете они будут работать в пассивном режиме).

Успех этой миссии откроет путь к сертификации корабля для коммерческих запусков спутников нового поколения Starlink V3, которые требуют большей грузоподъемности, чем может предложить текущая ракета Falcon 9.