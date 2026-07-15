Финансы
Актуальные новости экономики, курсы валют, ключевые события в мире бизнеса. Новые законы и налоговые правила, льготы, пенсионные начисления, продукты банков и страховых, мошеннические схемы в финансовой сфере. Помогаем разобраться в правах, выбрать инструмент и не попасть на удочку аферистов. Источники — официальные данные ведомств, комментарии профильных экспертов и подробные разъяснения регуляторов.
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Получить заветные годы теперь станет сложнее15 июл 2026 08:10
Рубль берет паузу перед рывком: ЦБ зафиксировал укрепление нацвалюты
Официальные цифры регулятора14 июл 2026 08:10
Финансовая подушка без стресса: как накопить 300 000 рублей за год, не экономя на всём подряд
Системный подход к распределению средств позволяет откладывать внушительные суммы13 июл 2026 08:10
Как выросли средние пенсии в России за последние 10 лет. Динамика для получателей
Анализ данных Социального фонда России показывает значительный прирост доходов12 июл 2026 08:31
Доход в старости: как превратить социальную выплату в страховую и не потерять тысячи рублей
Закон позволяет перейти с одного вида обеспечения на другой11 июл 2026 08:10
Пенсионерам 1946–1966 годов рождения вручат новую надбавку с июля-2026: проверьте себя в списках
СФР начнет автоматический перерасчёт пенсий за счёт накопленных ранее средств10 июл 2026 08:10
Недополученная пенсия в 2026 году: как вернуть свои деньги и не потерять кучу нервов
Законодательство Российской Федерации полностью на стороне гражданина в такой ситуации9 июл 2026 08:10
Зарплата в 150 000 рублей уже не привлекает молодёжь: как перевернулся рынок труда в 2026 году
Классическая формула «больше денег — лучше сотрудники» перестала работать8 июл 2026 08:10
Минимум по 14 287 рублей в руки: как рассчитывают страховую пенсию в 2026 году и кто получит максимум
Разбираемся, из чего складывается эта цифра и кому положена доплата7 июл 2026 08:10