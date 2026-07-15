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Финансы

Актуальные новости экономики, курсы валют, ключевые события в мире бизнеса. Новые законы и налоговые правила, льготы, пенсионные начисления, продукты банков и страховых, мошеннические схемы в финансовой сфере. Помогаем разобраться в правах, выбрать инструмент и не попасть на удочку аферистов. Источники — официальные данные ведомств, комментарии профильных экспертов и подробные разъяснения регуляторов.

Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
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