Тройная прибавка к пенсии: как «взлетят» выплаты в 2027 году и кому они положены

В правительстве утвердили новый график индексации

В правительстве утвердили график индексации страховых пенсий на ближайшие два года. Согласно прогнозам кандидата экономических наук, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, пенсионеров ждет двухэтапное повышение выплат в 2027 году, а для работающих граждан предусмотрена дополнительная августовская корректировка.

График повышений: февраль и апрель

В отличие от прошлых лет, когда индексация часто проводилась единоразово, 2027 год принесет две волны повышения страховой пенсии по старости:

С 1 февраля — первая волна составит 4,0%. Это базовая индексация, покрывающая инфляционные ожидания начала года. С 1 апреля — вторая волна добавит еще 3,4%, но начисляться она будет уже на увеличенную после февральского повышения сумму.

«Совокупный рост за 2027 год составит 7,5%. Важно понимать, что это не просто компенсация инфляции, но и реальный прирост покупательной способности», — подчеркивает экономист Игорь Балынин.

Для сравнения: в 2026 году страховые пенсии выросли на 7,6% при официальной инфляции в 5,6%, что подтверждает приоритетность социальной политики государства.

Сколько будут получать пенсионеры?

По расчетам эксперта, средний размер страховой пенсии по старости перешагнет знаковую отметку в 29 тысяч рублей уже в 2027 году. К 2028 году эта цифра поднимется выше 31 тысячи рублей.

Такой рост обеспечивается не только индексацией фиксированной выплаты (базовой части), но и увеличением стоимости одного пенсионного коэффициента (ИПК). Напомним, что в 2026 году один балл ИПК оценивается в 156 рублей 76 копеек. Поскольку количество баллов у каждого гражданина свое, итоговая сумма прибавки всегда индивидуальна, но общий темп роста сохранится для всех категорий получателей.

Работающие пенсионеры: третий этап повышения

Особый порядок предусмотрен для тех, кто продолжает трудовую деятельность официально. Для них предусмотрено третье повышение в августе 2027 года.

Механизм: Перерасчет происходит автоматически с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые работодатель перечислил за сотрудника в течение предыдущего года.

Перерасчет происходит автоматически с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые работодатель перечислил за сотрудника в течение предыдущего года. Важное условие: Баллы начисляются только с «белой» зарплаты. Если доход выплачивается в конверте, дополнительные баллы не формируются, и августовского увеличения не будет.

Таким образом, работающим пенсионерам в 2027 году предстоит пережить сразу три этапа роста выплат: февральский, апрельский и августовский.

Условия получения: кому положена выплата

Чтобы претендовать на страховую пенсию по старости в 2026–2027 годах, необходимо соответствовать трем критериям:

Достичь установленного законом возраста выхода на пенсию. Иметь минимум 15 лет страхового стажа. Накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов (ИПК).

Если эти условия соблюдены, гражданин попадает под программу государственной поддержки вне зависимости от того, продолжает он работать или нет.

Что это значит для кошелька?

Двухэтапная индексация 2027 года обеспечит совокупный рост выплат на 7,5%. Для большинства пенсионеров это означает:

С 1 февраля база увеличивается на 4%.

С 1 апреля добавляется еще 3,4% к уже возросшей сумме.

В августе (для работающих) происходит автоматический перерасчет через Социальный фонд России (СФР).

Средняя страховая пенсия по старости превысит 29 тысяч рублей в 2027 году и перешагнет порог в 31 тысячу рублей в 2028-м. Как отмечает эксперт Игорь Балынин, государство гарантирует опережающий рост доходов пожилых людей относительно уровня инфляции, подтверждая статус социального государства, передает Юридический навигатор (18+).