Доход в старости: как превратить социальную выплату в страховую и не потерять тысячи рублей

Закон позволяет перейти с одного вида обеспечения на другой

Многие пенсионеры даже не догадываются, что их ежемесячный доход может быть значительно выше. Разница между социальной пенсией (которую назначают по остаточному принципу) и страховой выплатой часто составляет более десяти тысяч рублей. При этом закон позволяет перейти с одного вида обеспечения на другой, если у гражданина появились необходимые основания.

В чем принципиальная разница?

В России существует два основных вида государственного пенсионного обеспечения:

Страховая пенсия. Она формируется за счет взносов работодателя в Социальный фонд России (СФР). Ее размер напрямую зависит от стажа, официальной зарплаты и накопленных пенсионных коэффициентов (ИПК). Социальная пенсия. Это государственная гарантия для тех, кто не набрал необходимый стаж или баллы. Она фиксированная и всегда ниже страховой.

«Переход со страховой пенсии — это самый недооцененный способ увеличить свой доход. Многие получают социальную пенсию годами, хотя уже давно выработали нужный стаж, просто забыв подать заявление», — комментирует юрист по социальному обеспечению «Будней юриста» (18+).

Индексация 2026: чего ждать от государства

Правительство утвердило график повышения выплат на следующий год. Страховые пенсии будут проиндексированы дважды, что является возвращением к практике двойной индексации.

1 февраля: Повышение на уровень инфляции прошлого года (ожидается около 7,6%).

Повышение на уровень инфляции прошлого года (ожидается около 7,6%). 1 апреля: Дополнительное повышение исходя из роста доходов Социального фонда.

Средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей. Социальные пенсии также вырастут (на 6,8% с апреля), но разрыв между ними и страховыми выплатами продолжит увеличиваться.

Как сменить вид пенсии: пошаговый план

Если вы получаете социальную пенсию, но недавно официально трудоустроились или нашли документы о старом стаже, алгоритм действий прост:

Проверка данных. Зайдите на портал «Госуслуги» или в личный кабинет СФР. Закажите выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Там будет указан ваш текущий стаж и количество баллов ИПК. Подача заявления. Если баллов хватает для назначения страховой пенсии (в 2026 году порог составит 30 баллов), подайте заявление через МФЦ, Госуслуги или лично в отделении СФР. Ожидание. Решение принимается быстро. Важно помнить: новая пенсия назначается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. За пропущенные месяцы деньги не доначисляют, поэтому затягивать не стоит.

Важное изменение будущего: С 1 января 2027 года государство планирует ввести беззаявительный порядок назначения страховых пенсий. Система сама проанализирует данные гражданина и назначит выплату без его участия, если все условия соблюдены.

Кто имеет право на двойную пенсию?

Законодательство строго ограничивает получение двух пенсий одновременно. Обычно гражданин должен выбрать наиболее выгодный вариант. Исключения сделаны только для узких категорий льготников:

Участники Великой Отечественной войны;

Ветераны боевых действий;

Граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.

Для большинства россиян правило остается неизменным: либо социальная пенсия, либо страховая.

Часто задаваемые вопросы

1. Можно ли получать страховую пенсию, если я продолжаю работать? Да. С 2025 года мораторий на индексацию выплат работающим пенсионерам снят. Теперь ваша пенсия индексируется наравне со всеми, независимо от наличия трудовой деятельности.

2. Что делать, если мне не хватает всего пары баллов до страховой пенсии? Вы можете продолжить официальную работу, чтобы добрать недостающие баллы. Также существует механизм добровольной уплаты взносов в СФР для покупки недостающих коэффициентов.

3. Как узнать точную сумму своей будущей пенсии? Самый надежный способ — заказать справку о назначенных пенсиях и социальных выплатах через личный кабинет на портале «Госуслуги». Там отражены все актуальные данные вашего лицевого счета.