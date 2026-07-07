Минимум по 14 287 рублей в руки: как рассчитывают страховую пенсию в 2026 году и кто получит максимум

Разбираемся, из чего складывается эта цифра и кому положена доплата

С 1 января 2026 года правила игры на пенсионном рынке России снова меняются. Государство проиндексировало ключевые показатели, от которых зависит размер выплат по старости. Теперь минимальная планка страховой пенсии зафиксирована на отметке 14 287,49 рубля. Разбираемся, из чего складывается эта цифра и кому положена доплата до прожиточного минимума.

Кто имеет право на выплаты?

В 2026 году требования к будущим пенсионерам остаются жесткими. Для назначения страховой пенсии необходимо выполнить три условия:

Достичь пенсионного возраста (для женщин — 59 лет, для мужчин — 64 года).

Иметь не менее 15 лет официального страхового стажа.

Накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК).

Если хотя бы одно из условий не выполнено, гражданин может рассчитывать только на социальную пенсию, которая назначается позже и обычно имеет меньший размер.

Сумма страховой пенсии состоит из двух частей: фиксированной выплаты и переменной части, зависящей от ваших баллов.

Формула: Количество баллов × Стоимость одного балла + Фиксированная выплата.

На 2026 год параметры установлены следующие:

Стоимость одного ИПК: 156,76 рубля.

156,76 рубля. Фиксированная выплата: 9 584,69 рубля.

Таким образом, расчет минимальной пенсии выглядит так: 30 (баллов) × 156,76 руб. + 9 584,69 руб. = 14 287,49 руб.

«Важно понимать, что индексация в размере 7,6% применяется ко всем компонентам формулы. Это позволяет сохранить покупательную способность пенсий даже при высокой инфляции», — комментирует экономист Юлия Финогенова.

Социальная защита: если пенсия ниже минимума

Закон четко регламентирует: общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в его регионе. Если начисленная государством пенсия оказывается меньше этой цифры, включается механизм социальной доплаты.

Она бывает двух видов:

Федеральная. Назначается, если региональный ПМП ниже общероссийского. Региональная. Выплачивается субъектом РФ, если местный прожиточный минимум выше федерального.

Например, если в вашем регионе ПМП установлен на уровне 18 000 рублей, а ваша страховая пенсия составляет 14 287 рублей, государство автоматически добавит вам разницу — около 3 712 рублей.

Индексация для работающих пенсионеров

Важное изменение 2026 года касается тех, кто продолжает трудиться после выхода на заслуженный отдых, передает Юридический навигатор (18+). В отличие от прошлых лет, когда их пенсии «замораживались», теперь работающие пенсионеры также подлежат ежегодной индексации. Их повышение произойдет в августе за счет перерасчета накопленных за прошлый год баллов. Кроме того, январская индексация на 7,6% будет применена и к их выплатам. При этом стоимость одного балла для них остается той же — 156,76 рубля.