Пенсионерам 1946–1966 годов рождения вручат новую надбавку с июля-2026: проверьте себя в списках

СФР начнет автоматический перерасчёт пенсий за счёт накопленных ранее средств

С июля 2026 года часть российских пенсионеров ожидает увеличение ежемесячных выплат. Речь идет не об общей индексации, которая традиционно проходит в начале года, а о точечной мере поддержки для граждан с низкими доходами. Депутат Госдумы Алексей Говырин подтвердил, что Социальный фонд России (СФР) начнет автоматический перерасчет пенсий за счет накопленных ранее средств.

Кто имеет право на доплату?

Данная мера адресована не всем пенсионерам подряд. Для получения надбавки необходимо соответствовать строгому набору критериев:

Год рождения: Граждане 1946–1966 годов рождения.

Граждане 1946–1966 годов рождения. Статус занятости: Обязательное отсутствие официального трудоустройства.

Обязательное отсутствие официального трудоустройства. Уровень дохода: Суммарный доход ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном регионе.

Суммарный доход ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном регионе. Тип пенсии: Получение страховой пенсии по старости или инвалидности через СФР.

Юрист Андрей Лоскутов подчеркивает, что окончательный список требований может варьироваться в зависимости от субъекта РФ. Региональные власти вправе устанавливать дополнительные фильтры, например, требовать минимальный стаж работы именно в данном регионе или проверять наличие статуса самозанятого.

«Важно понимать разницу между федеральной и региональной поддержкой. Если федеральный бюджет гарантирует базовую сумму, то местные бюджеты могут увеличивать её до уровня прожиточного минимума», — поясняет эксперт.

Сколько добавят к пенсии?

Размер выплаты не является фиксированным для всей страны. Он складывается из двух частей:

Федеральная база: Единая сумма, гарантированная государством. Региональная надбавка: Средства из местной казны, доводящие доход гражданина до прожиточного минимума региона.

В некоторых областях доплата ограничится минимальной федеральной суммой, тогда как в более богатых регионах она будет значительно выше за счет местных дотаций.

Как проверить свои права?

Эксперты рекомендуют не ждать автоматического начисления, так как система может не учесть все нюансы вашего финансового положения. Способы проверки:

Через портал «Госуслуги» (16+) (раздел выписки из лицевого счета).

В отделении Социального фонда России (СФР) по месту жительства.

В многофункциональном центре (МФЦ).

Для оформления потребуется подтвердить стаж (трудовая книжка), уровень доходов семьи и льготный статус (удостоверение ветерана, справка об инвалидности).

Важное уточнение: Эта доплата начисляется только тем, кто получает пенсию в обычном порядке. Если гражданин забрал пенсионные накопления единовременно одной суммой, данная прибавка ему не положена до тех пор, пока он снова не начнет получать ежемесячную выплату из накопительной части. Также стоит учитывать, что если накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), обращаться нужно непосредственно туда.

По словам юриста Екатерины Ноженко, право на страховую пенсию возникает при наличии минимум 30 баллов ИПК и 15 лет стажа. Новая мера направлена на поддержку тех, чей совокупный доход находится на грани бедности, обеспечивая им социальную защиту без лишней бюрократии, передает bank.yuga (18+).