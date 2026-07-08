NASA набирает добровольцев для годового эксперимента по выживанию «на Марсе» — условия

Миссия запланирована на август 2027 года

Аэрокосмическое агентство NASA объявило о старте отбора участников для масштабного изоляционного эксперимента (18+), который станет ключевым этапом подготовки к пилотируемым миссиям на Красную планету. Проект под названием «Moon and Mars Exploration Analog» предполагает годовую симуляцию жизни на Марсе прямо на территории Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне.

Миссия запланирована на август 2027 года. Как сообщает издание HotNews.ro (18+), главной целью исследования является изучение психологического и физического состояния людей в условиях полной изоляции. Ученым необходимо понять, как человеческий организм и психика справятся с длительным пребыванием в замкнутом пространстве без солнечного света и привычного социума. Эти данные лягут в основу программы создания лунной базы («Moon Base») и будущих экспедиций миссии «Артемида».

Кто может стать марсианином?

Попасть в состав экипажа сможет далеко не каждый. Кандидаты должны соответствовать жестким критериям:

Гражданство: Только граждане США или обладатели грин-карты (статуса постоянного резидента).

Только граждане США или обладатели грин-карты (статуса постоянного резидента). Отборочный этап: Процесс займет несколько дней и будет включать строгий медицинский осмотр, проверку профессиональных навыков и глубокое психологическое тестирование.

Организаторы подчеркивают, что ищут не просто специалистов, а людей с высокой мотивацией. В официальном заявлении указано, что кандидаты должны проявлять «большой интерес к уникальным опытам» и искренне желать внести вклад в подготовку человечества к высадке на Луну и Марс.

«Изоляция — это проверка не только техники, но и человеческой психики. Конфликты в закрытом пространстве неизбежны, поэтому NASA ищет людей с высоким эмоциональным интеллектом и стрессоустойчивостью», — комментирует эксперт в области космической психологии.

Данный эксперимент проходит на фоне активной реализации американской лунной программы. Параллельно с подготовкой симуляции NASA продолжает проект «Артемида-III». В 2027 году намечены первые испытания посадочных модулей от частных компаний SpaceX и Blue Origin.

Стоит отметить, что частные космические инициативы тесно переплетены с государственными планами. Ранее взрыв ракеты компании Джеффа Безоса уже внес коррективы в график испытаний аппаратов, предназначенных для возвращения человека на Луну, однако подготовка экипажей через подобные симуляции остается приоритетом агентства.

Проект открывает возможность для американцев прикоснуться к истории освоения космоса, став частью данных, которые определят облик межпланетных путешествий будущего.