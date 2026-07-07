AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Туризм
  2. Что включает путёвка в санаторий? Цены и дополнительные услуги в 2026 году
Туризм

Что включает путёвка в санаторий? Цены и дополнительные услуги в 2026 году

Что включает путёвка в санаторий? Цены и дополнительные услуги в 2026 году
Источник фото: Legion-Media

Стандартный пакет услуг в большинстве российских санаториев сформирован по принципу «всё для лечения»

Сезон оздоровительного отдыха набирает обороты, и многие россияне выбирают санатории как альтернативу пляжному загару. Однако покупка путевки часто оборачивается сюрпризами на месте: выясняется, что за половину процедур нужно платить отдельно. Чтобы отдых не принес неприятных финансовых открытий, важно четко понимать, что именно включено в базовую стоимость.

Что уже оплачено вашей путевкой

Стандартный пакет услуг в большинстве российских санаториев сформирован по принципу «все для лечения». В базовую стоимость обычно входят:

  • Проживание. Номер выбранной категории на весь срок действия путевки.
  • Трехразовое питание. Как правило, это заказное меню или шведский стол с учетом диетических столов (лечебных столов).
  • Первичный прием врача. Специалист изучает вашу санаторно-курортную карту и назначает индивидуальный план процедур. Повторные консультации также обычно бесплатны.
  • Базовый лечебный блок. Сюда входят минеральные ванны, грязевые аппликации, физиотерапия, ингаляции и ЛФК.

«Важно понимать разницу между "базовым лечением" и "спа". Классические процедуры вроде электрофореза или циркулярного душа почти всегда входят в стоимость. А вот специфические методики — нет», — поясняет эксперт по медицинскому туризму.

За что попросят деньги на стойке регистрации

Несмотря на кажущуюся полноту пакета, существует целый ряд услуг, которые потребуют дополнительной оплаты из вашего кармана:

  • Углубленная диагностика. УЗИ, МРТ, расширенные анализы крови или консультации узких специалистов (стоматолог, гинеколог) редко входят в стандартную программу.
  • Эстетическая медицина. Озонотерапия, криосауна, карбокситерапия и косметологические услуги оплачиваются дополнительно.
  • Сервисная инфраструктура. Парковка автомобиля, пользование сейфом, Wi-Fi (в некоторых старых объектах), экскурсии и трансфер до вокзала.
  • Банный комплекс и SPA. Если вы хотите посетить хаммам или получить курс профессионального массажа спины, за это придется заплатить отдельно.

Налоговый бонус: как вернуть часть денег

Государство позволяет вернуть часть средств, потраченных на лечение. Это называется социальным налоговым вычетом.

Важное уточнение: государство вернет налог только за медицинские манипуляции. Стоимость проживания, питания и развлечений в расчет не берется. Лимит социального вычета составляет 150 тысяч рублей в год. Чтобы оформить возврат, необходимо после поездки взять в бухгалтерии санатория специальную справку об оплате медицинских услуг (по форме КНД 1151159). Без этого документа налоговая инспекция откажет в выплате.

Итоговые цифры: в среднем недельный отдых в российском санатории сейчас обходится от 19,5 до 33 тысяч рублей на человека при условии базового размещения. Итоговая сумма напрямую зависит от региона, звездности объекта и того, какой объем дополнительных процедур вы решите добавить к базовой программе, передает «Объясняем.рф» (18+).

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
Читайте также
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Туризм
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
 Новый способ добраться до юга страны запускают для россиян летом-2026
Туризм
Новый способ добраться до юга страны запускают для россиян летом-2026
 Иллюзия безопасности: 7 популярных курортов, где туристы теряют деньги чаще, чем в «опасных» странах
Туризм
Иллюзия безопасности: 7 популярных курортов, где туристы теряют деньги чаще, чем в «опасных» странах
 Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Общество
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
 Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Финансы
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
 От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Развлечения и культура
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США