Что включает путёвка в санаторий? Цены и дополнительные услуги в 2026 году

Стандартный пакет услуг в большинстве российских санаториев сформирован по принципу «всё для лечения»

Сезон оздоровительного отдыха набирает обороты, и многие россияне выбирают санатории как альтернативу пляжному загару. Однако покупка путевки часто оборачивается сюрпризами на месте: выясняется, что за половину процедур нужно платить отдельно. Чтобы отдых не принес неприятных финансовых открытий, важно четко понимать, что именно включено в базовую стоимость.

Что уже оплачено вашей путевкой

Стандартный пакет услуг в большинстве российских санаториев сформирован по принципу «все для лечения». В базовую стоимость обычно входят:

Проживание. Номер выбранной категории на весь срок действия путевки.

Номер выбранной категории на весь срок действия путевки. Трехразовое питание. Как правило, это заказное меню или шведский стол с учетом диетических столов (лечебных столов).

Как правило, это заказное меню или шведский стол с учетом диетических столов (лечебных столов). Первичный прием врача. Специалист изучает вашу санаторно-курортную карту и назначает индивидуальный план процедур. Повторные консультации также обычно бесплатны.

Специалист изучает вашу санаторно-курортную карту и назначает индивидуальный план процедур. Повторные консультации также обычно бесплатны. Базовый лечебный блок. Сюда входят минеральные ванны, грязевые аппликации, физиотерапия, ингаляции и ЛФК.

«Важно понимать разницу между "базовым лечением" и "спа". Классические процедуры вроде электрофореза или циркулярного душа почти всегда входят в стоимость. А вот специфические методики — нет», — поясняет эксперт по медицинскому туризму.

За что попросят деньги на стойке регистрации

Несмотря на кажущуюся полноту пакета, существует целый ряд услуг, которые потребуют дополнительной оплаты из вашего кармана:

Углубленная диагностика. УЗИ, МРТ, расширенные анализы крови или консультации узких специалистов (стоматолог, гинеколог) редко входят в стандартную программу.

УЗИ, МРТ, расширенные анализы крови или консультации узких специалистов (стоматолог, гинеколог) редко входят в стандартную программу. Эстетическая медицина. Озонотерапия, криосауна, карбокситерапия и косметологические услуги оплачиваются дополнительно.

Озонотерапия, криосауна, карбокситерапия и косметологические услуги оплачиваются дополнительно. Сервисная инфраструктура. Парковка автомобиля, пользование сейфом, Wi-Fi (в некоторых старых объектах), экскурсии и трансфер до вокзала.

Парковка автомобиля, пользование сейфом, Wi-Fi (в некоторых старых объектах), экскурсии и трансфер до вокзала. Банный комплекс и SPA. Если вы хотите посетить хаммам или получить курс профессионального массажа спины, за это придется заплатить отдельно.

Налоговый бонус: как вернуть часть денег

Государство позволяет вернуть часть средств, потраченных на лечение. Это называется социальным налоговым вычетом.

Важное уточнение: государство вернет налог только за медицинские манипуляции. Стоимость проживания, питания и развлечений в расчет не берется. Лимит социального вычета составляет 150 тысяч рублей в год. Чтобы оформить возврат, необходимо после поездки взять в бухгалтерии санатория специальную справку об оплате медицинских услуг (по форме КНД 1151159). Без этого документа налоговая инспекция откажет в выплате.

Итоговые цифры: в среднем недельный отдых в российском санатории сейчас обходится от 19,5 до 33 тысяч рублей на человека при условии базового размещения. Итоговая сумма напрямую зависит от региона, звездности объекта и того, какой объем дополнительных процедур вы решите добавить к базовой программе, передает «Объясняем.рф» (18+).