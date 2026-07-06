Паспорт в руки, чемодан за порог: куда россияне могут улететь на выходные без визы и лишних хлопот

Мы собрали актуальный гид по правилам въезда в страны СНГ и соседние государства

В условиях постоянно меняющихся правил пересечения границ вопрос «куда поехать?» становится настоящей головоломкой. Однако ближнее зарубежье по-прежнему остается самым доступным направлением для спонтанного отпуска. Мы собрали актуальный гид по правилам въезда в страны СНГ и соседние государства, чтобы вы могли спланировать путешествие без визовых марафонов.

Безвизовая свобода: где ждут по российскому паспорту

Ряд стран сохранили режим максимального благоприятствования для граждан РФ, позволяя пересекать границу даже с внутренним документом.

Беларусь. Самое простое направление. Граждане России могут свободно перемещаться как по внутреннему паспорту (даже старого образца), так и по заграничному. Дети до 14 лет обязаны иметь при себе загранпаспорт или свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве. Срок пребывания — до 90 дней.

Казахстан. Идеальный вариант для тех, кто хочет сменить обстановку за пару часов полета. Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по внутреннему российскому паспорту.

«Важно помнить об изменениях в правилах для несовершеннолетних. Свидетельство о рождении больше не является документом для выезда из России. У ребенка обязательно должен быть свой загранпаспорт», — предупреждает эксперт по миграционному праву. Срок пребывания стандартный — до 90 дней в течение полугода.

Киргизия и Армения. Правила идентичны казахстанским: внутренний паспорт работает, загранник тоже приветствуется. Срок непрерывного пребывания также ограничен 90 днями в течение каждого периода в 180 дней.

Грузия продолжает удерживать статус одного из самых гостеприимных направлений. Россияне могут находиться здесь без визы целый календарный год. Для въезда требуется только действующий загранпаспорт. Медицинская страховка формально стала обязательной с начала года, однако на практике ее наличие проверяют редко, но эксперты настоятельно рекомендуют оформить полис с покрытием от 30 000 долларов для собственной безопасности.

Узбекистан и Азербайджан: загранпаспорт обязателен

Эти страны требуют наличия исключительно заграничного паспорта. Внутренний российский документ пограничные службы не примут.

Узбекистан: Главное правило — срок действия паспорта должен покрывать все время поездки. Регистрация потребуется только если вы планируете оставаться дольше 15 дней.

Главное правило — срок действия паспорта должен покрывать все время поездки. Регистрация потребуется только если вы планируете оставаться дольше 15 дней. Азербайджан: Правила схожи. Загранпаспорт должен действовать на протяжении всего визита. Срок безвизового пребывания — до 90 дней в году. Важно помнить, что у каждого ребенка, независимо от возраста, должен быть собственный проездной документ.

Туркменистан: закрытый клуб

Это единственная страна в списке, требующая оформления визы заранее. Получить её можно либо в консульском отделе, либо уже по прилете в аэропорту Ашхабада, но строго при наличии приглашения от местной организации или частного лица.

Стоимость однократной визы варьируется от 35 до 55 долларов в зависимости от срока пребывания. За срочность придется доплатить отдельно (от 30 до 90 долларов). Детям до 7 лет виза оформляется бесплатно, а детям от 7 до 16 лет предоставляется скидка 50%. При оплате сбора принимаются только чистые купюры доллара США выпуска после 2007 года.

Ближнее зарубежье остается самым гибким направлением для путешествий, уточнили в АТОР. Большинство стран позволяют пересечь границу буквально с одним документом в кармане, предлагая теплый прием и понятные правила игры. Единственное, о чем стоит позаботиться заранее — это медицинская страховка для Грузии и соблюдение сроков регистрации там, где это необходимо.