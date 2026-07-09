Туры распродают, как горячие пирожки: Турция за 82 тысячи и ОАЭ от 113 тысяч — где искать самые дешевые путёвки

В начале июля туроператоры фиксируют наличие горящих путевок в популярные пляжные страны

Середина лета традиционно считается пиком туристического сезона, однако на рынке пакетных туров сохраняются выгодные предложения для тех, кто готов к спонтанному отдыху. В начале июля туроператоры фиксируют наличие горящих путевок в популярные пляжные страны с существенным дисконтом по сравнению со среднерыночными ценами.

Турция: лидер бюджетных предложений

Самым доступным направлением остается Турция. В системах бронирования крупных игроков рынка (FUN&SUN, TEZ TOUR, «Библио-Глобус») зафиксированы предложения на ближайшие даты стоимостью от 82 000 рублей на двоих.

По данным АТОР, за эту сумму предлагается недельный отдых (6 ночей) в Белеке в отеле категории 4 звезды по системе «все включено». Для сравнения: средний чек на турецком направлении в июле составляет порядка 130–140 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что такие цены обусловлены высокой конкуренцией между операторами и необходимостью заполнить рейсы после отмены полетных программ некоторых авиакомпаний.

«Мы видим классический пример демпинга ради удержания доли рынка. Туроператоры выкупили блоки мест заранее, и сейчас им выгоднее продать тур ниже себестоимости, чем оставить кресла пустыми», — комментирует аналитик АТОР.

Примеры актуальных цен:

Belkon Hotel 4* (Белек): от 81 800 руб. (вылет 9 июля).

Infinity Beach 4* (Аланья): от 83 800 руб. (вылет 9 июля).

Arsi Hotel 4* (Аланья): от 98 200 руб. (вылет 19 июля).

Ближний Восток: Египет против Эмиратов

В бюджете до 150 тысяч рублей на двоих доступны также туры в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. При сравнении этих направлений эксперты советуют обращать внимание не только на цену, но и на концепцию питания. Бюджетные туры в ОАЭ чаще всего включают только завтраки, тогда как египетские отели работают преимущественно по системе «все включено».

Минимальные цены на вылет в ближайшую неделю:

ОАЭ: La Quinta By Wyndham Dubai Jumeirah 4* — от 112 500 руб. (7 ночей, вылеты 13 и 15 июля).

La Quinta By Wyndham Dubai Jumeirah 4* — от 112 500 руб. (7 ночей, вылеты 13 и 15 июля). Египет: Sharm Bride Aqua Resort & Spa 4* (Шарм-эль-Шейх) — от 118 100 руб. (вылет 18 июля).

Sharm Bride Aqua Resort & Spa 4* (Шарм-эль-Шейх) — от 118 100 руб. (вылет 18 июля). Elysees Hotel 4* (Шарм-эль-Шейх) — от 119 300 руб. (вылет 10 июля).

Азия: Хайнань и Таиланд

Для любителей дальних перелетов открыты направления Юго-Восточной Азии. Цены на Хайнань и в Паттайю находятся примерно на одном уровне — от 113–114 тысяч рублей за неделю отдыха вдвоем. На китайском острове Хайнань (отели Sanya Yalong Bay Xinya 4*, Genting Grown Sanya Seashore 4*) стоимость начинается от 113–136 тыс. руб. В Таиланде бюджетные варианты представлены в Паттайе (Pooh Beach Resort, Sunday Beachfront View Jomtien), где цена стартует от 135–143 тысяч рублей.

Эксперты рекомендуют бронировать подобные туры оперативно, так как количество мест по минимальным тарифам ограничено квотами операторов. При этом стоит учитывать возможные изменения в расписании авиаперевозчиков из-за текущей геополитической обстановки.