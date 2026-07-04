Как Мальдивы, но в разы дешевле: 5 секретных островов Малайзии с шикарными пляжами «из рекламы»

Для тех, кто ищет уединения и готов к настоящему приключению, эксперты туриндустрии подготовили список локаций

Малайзия — это не только шумный Куала-Лумпур и популярный Лангкави. В тени раскрученных курортов скрываются острова, где природа сохранила свою первозданную дикость, а на пляжах можно встретить лишь редких черепах вместо толп туристов. Для тех, кто ищет уединения и готов к настоящему приключению, эксперты туриндустрии подготовили список локаций, которые пока остаются «белым пятном» на карте массового туризма.

Рава (Pulau Rawa): джохорские Мальдивы

Коралловый остров в штате Джохор часто называют «Джохорскими Мальдивами». Здесь нет асфальтированных дорог — только белоснежный песок, лазурная вода и тропические джунгли.

Особенности: Остров является частью охраняемого морского парка. Главная достопримечательность для пеших прогулок — тропа Island Walk Trail, ведущая на вершину холма с панорамным видом на Южно-Китайское море.

Остров является частью охраняемого морского парка. Главная достопримечательность для пеших прогулок — тропа Island Walk Trail, ведущая на вершину холма с панорамным видом на Южно-Китайское море. Где жить: Выбор ограничен двумя объектами: семейным Rawa Island Resort или более демократичным Alang's Rawa Resort.

Выбор ограничен двумя объектами: семейным Rawa Island Resort или более демократичным Alang's Rawa Resort. Логистика: Путь неблизкий. Сначала перелет до Куала-Лумпура, затем автобусный трансфер до Мерсинга (около 5 часов) и скоростной катер до острова.

«Остров Рава идеально подходит тем, кто хочет совместить дайвинг с полным отключением от реальности. Отсутствие автомобильного трафика делает этот уголок по-настоящему медитативным», — комментирует представитель туроператора.

Мабул (Mabul): столица макро-дайвинга

Расположенный недалеко от знаменитого Сипадана, остров Мабул предлагает совершенно иной подводный опыт. Если Сипадан славится акулами и мантами, то Мабул — это мекка для любителей макросъемки. На глубине всего 10–18 метров обитают редкие виды каракатиц, рыб-лягушек и голожаберных моллюсков. Популярные сайты вроде Froggy Lair позволяют увидеть эту экзотику даже новичкам.

Инфраструктура: На острове преобладают водные бунгало (Mabul Water Bungalows) и эко-лоджи. Это место выбирают те, кто ценит аутентичность выше роскоши.

Капас (Pulau Kapas): Хлопковый остров

По данным АТОР, для тех, кто ищет абсолютного релакса, существует «Хлопковый остров». Его главная особенность — полное отсутствие дорог и крупных отелей. Весь остров можно обойти пешком за пару часов. Это направление считается идеальным для бюджетного экотуризма. Здесь базируется проект Kapas Turtles, занимающийся защитой морских черепах. С мая по октябрь туристы могут наблюдать за вылуплением детенышей прямо на пляже.

Важно знать: Восточное побережье Малайзии подвержено влиянию зимних муссонов. С ноября по февраль остров практически полностью закрывается для посещения из-за сильных штормов.

Пом-Пом (Pom Pom): царство черепах

Маленький коралловый остров в море Целебес известен своим центром реабилитации зеленых черепах. Наблюдение за тем, как гигантские рептилии откладывают яйца, стало главным магнитом для экологических туристов.

Особенность: На острове почти нет туристической инфраструктуры. Размещение ограничено несколькими шале и кемпингами прямо у кромки воды.

Сибу (Sibu): цифровой детокс

Входящий в состав морского заповедника Султана Искандара, остров Сибу предназначен для тех, кто хочет забыть о цивилизации. Здесь нет банкоматов, автомобильных дорог и крупных магазинов. Густые джунгли переходят в затерянные бухты, доступные только через треккинг. Вода настолько прозрачна, что рифы видны прямо с берега.

Экспертное мнение: «Сибу — это выбор для эстетов. Но нужно учитывать сезонность. В зимние месяцы остров вымирает из-за погоды, а концепция "цифрового детокса" здесь возведена в абсолют — телевизоров в номерах просто нет».

Важные правила путешественника

Планируя отдых на этих островах, следует помнить о нескольких правилах: