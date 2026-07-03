AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Туризм
  2. Вот 10 самых популярных стран, куда россияне поедут отдыхать в июле-2026
Туризм

Вот 10 самых популярных стран, куда россияне поедут отдыхать в июле-2026

Вот 10 самых популярных стран, куда россияне поедут отдыхать в июле-2026
Источник фото: Legion-Media

Тройка лидеров среди зарубежных направлений претерпела серьезные изменения

Российский туристический рынок в июле 2026 года переживает масштабную перестройку. Согласно данным Аналитической службы АТОР и агрегатора «Слетать.ру», тройка лидеров среди зарубежных направлений претерпела серьезные изменения. Турция вернула себе уверенное первое место, Египет совершил мощный рывок на второе место, потеснив внутренние направления, которые показали самое сильное падение спроса.

Статистика бронирований на июль демонстрирует возвращение к классическим предпочтениям россиян с учетом новых геополитических реалий.

  • Турция укрепила позиции лидера, увеличив свою долю продаж до 37,7% (рост на 2,2 п.п.). Турецкие курорты остаются эталоном соотношения цены и качества для семейного отдыха.
  • Египет показал самый впечатляющий годовой рост — плюс 5,9 процентных пункта, достигнув доли в 21,3%. Эксперты связывают этот успех с перетоком туристов из ОАЭ, где продажи туров были временно приостановлены из-за региональных кризисов.
  • Россия стала главным разочарованием месяца. Доля внутреннего туризма рухнула на 8,8 п.п. (с 18,4% до 9,6%). Это связано с переходом населения к сберегательной модели потребления и логистическими трудностями в южных регионах страны.

«Мы наблюдаем классический эффект отложенного спроса. После периода ограничений туристы стремятся вернуться на привычные турецкие пляжи, но высокая стоимость перелетов заставляет многих смотреть в сторону Египта, где пакетные предложения сейчас выглядят более привлекательно», — комментирует вице-президент АТОР по международному туризму.

В нижней части топ-10 также происходят знаковые перемены. Вьетнам уверенно закрепился в пятерке лидеров, обогнав Абхазию. Если доля Вьетнама выросла до 7,8%, то абхазское направление просело на 2,2 п.п., заняв лишь пятую строчку с долей 5,9%. Китай вплотную приблизился к лидерам, удвоив свою долю до 4,3%. Индонезия (Бали) впервые вошла в десятку самых популярных направлений с показателем 1%.

На фоне общего спада внутренних направлений выделяется Анапа. По предварительным оценкам АТОР, турпоток в город-курорт в 2026 году может достичь 3,8–4 млн человек против 3 млн в прошлом сезоне. Полное восстановление допандемийных показателей ожидается к 2027 году. Купальный сезон официально открыт с 1 июня, однако последствия экологической ситуации в Керченском проливе все еще сказываются на спросе. Тем не менее, отрасль фиксирует рост бронирований в организованном сегменте на 30–35% по сравнению с прошлым годом.

Среди международных направлений вне массового пляжного сегмента лидируют Минск и Стамбул. Спрос на Грузию вырос на 196%, на Китай — на 205%, что подтверждает тренд на освоение альтернативных рынков Азии и СНГ российскими путешественниками.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
Читайте также
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Туризм
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
 Новый способ добраться до юга страны запускают для россиян летом-2026
Туризм
Новый способ добраться до юга страны запускают для россиян летом-2026
 Иллюзия безопасности: 7 популярных курортов, где туристы теряют деньги чаще, чем в «опасных» странах
Туризм
Иллюзия безопасности: 7 популярных курортов, где туристы теряют деньги чаще, чем в «опасных» странах
 Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Общество
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
 Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Финансы
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
 От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Развлечения и культура
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США