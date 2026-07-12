Бумажная волокита отменяется. Россиян освободили от обязанности носить справки о поверке счетчиков

Поводом для изменения правил стало обращение одного из граждан

С 1 сентября 2025 года в России официально изменилась процедура подтверждения исправности приборов учета воды. Верховный суд РФ признал незаконным требование управляющих компаний и водоканалов к гражданам предоставлять бумажные свидетельства о проведенной поверке счетчиков. Теперь передача данных стала полностью автоматизированной, что избавляет собственников жилья от лишних визитов в офисы коммунальных служб.

Поводом для изменения правил стало обращение одного из граждан в высшую судебную инстанцию. Истец указал на противоречие между правилами предоставления коммунальных услуг и Федеральным законом «Об обеспечении единства измерений». Согласно законодательству, все данные о результатах поверки средств измерений должны аккумулироваться в едином Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).

Поскольку информация о пригодности прибора уже содержится в государственной базе данных, требование дублировать её бумажными копиями признано избыточным и нарушающим права потребителей.

«Это решение логично завершает процесс цифровизации ЖКХ. Гражданин не должен выполнять роль курьера между метрологической службой и управляющей компанией, так как обе структуры имеют доступ к единой цифровой среде», — поясняет юрист в сфере жилищного права дзен-канала «Юридическая консультация» (18+).

Что изменилось для потребителя?

Главное изменение касается документооборота. Собственнику больше не нужно:

Забирать бумажное свидетельство у мастера после проверки.

Относить копию документа в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию.

Доказывать факт проведения работ при расчете квитанций.

Теперь расчет платы за воду будет производиться по показаниям счетчика автоматически, если данные о его поверке внесены в систему ФГИС «Аршин».

Важное предупреждение: Ответственность за своевременность самой процедуры поверки с собственника никто не снимал. Если срок межповерочного интервала истек, а данные во ФГИС отсутствуют, коммунальщики имеют полное право перевести квартиру на оплату по нормативу, что обычно значительно дороже реальных показаний.

Нужна ли вообще поверка?

Стоит подчеркнуть, что отменено только обязательство приносить бумагу. Сама обязанность следить за тем, чтобы прибор был поверен вовремя, сохраняется. Срок службы стандартного крыльчатого счетчика составляет в среднем 10–12 лет. Однако периодичность официальной поверки зависит от модели устройства (обычно раз в 4–6 лет).

В экспертном сообществе продолжаются дискуссии о целесообразности таких частых проверок. Многие специалисты указывают, что современные приборы учета достаточно надежны, и принудительная замена или проверка часто является лишь инструментом извлечения прибыли сервисными компаниями.

Часто задаваемые вопросы

1. Нужно ли теперь вызывать мастера для поверки? Да, сама процедура поверки остается обязательной. Мастер проверяет точность прибора и обязан внести результаты в электронную базу ФГИС «Аршин» самостоятельно.

2. Что делать, если УК продолжает требовать бумажную справку? Вы имеете право сослаться на определение Верховного суда РФ. В случае отказа принимать показания счетчика следует направить письменную претензию руководству компании или жалобу в Государственную жилищную инспекцию (ГЖИ).

3. Как проверить, внесен ли мой счетчик в базу? Любой гражданин может зайти на портал ФГИС «Аршин» и ввести серийный номер своего прибора учета, чтобы убедиться в наличии записи о действующей поверке.

4. Отменят ли поверку совсем? На данный момент законопроекты об отмене обязательных поверок бытовых счетчиков находятся на стадии обсуждения. Пока же соблюдение сроков, указанных в паспорте вашего прибора, является обязательным условием для расчета по фактическим показаниям.