Почему кошки выбирают спать рядом с хозяином? Эксперты поставили точку в вопросе

Для этого поведения стоит лишь самый холодный расчет.

Многие владельцы кошек ошибочно полагают, что совместный сон — это исключительно проявление безграничной любви питомца. Однако зооэксперты утверждают: за этим поведением стоит холодный расчет, инстинкты выживания и четкая иерархия.

Несмотря на тысячелетия одомашнивания, кошачьи сохраняют повадки диких предков. В дикой природе животные спят группами или рядом с самым сильным членом стаи, который способен вовремя заметить хищника. Выбирая место для сна рядом с человеком, кошка делегирует ему роль «ночного охранника». Человек воспринимается животным как крупный, сильный объект, способный обеспечить защиту во время наиболее уязвимого состояния — сна.

«Кошки — прагматичные существа. Если питомец спит у вас под боком, он не просто проявляет нежность. Он использует человека как источник тепла (биологический радиатор) и как щит от потенциальных угроз», — комментируют специалисты.

Для кошки запах имеет решающее значение. На теле человека расположены железы, выделяющие уникальный феромональный профиль. Когда кот ложится рядом, он смешивает свой запах с запахом хозяина, помечая его как «свою территорию» и «часть прайда».

Тепловой фактор: Температура тела кошки выше человеческой, поэтому им энергетически затратно поддерживать тепло собственного тела. Сон рядом с источником тепла позволяет животному экономить ресурсы организма.

Температура тела кошки выше человеческой, поэтому им энергетически затратно поддерживать тепло собственного тела. Сон рядом с источником тепла позволяет животному экономить ресурсы организма. Знакомый аромат: Запах хозяина действует на животное успокаивающе, снижая уровень кортизола (гормона стресса).

Поведение человека как критерий выбора

Кошки крайне чувствительны к вибрациям и движениям. Специалисты отмечают, что при выборе партнера для сна животное оценивает стабильность объекта. Если человек ворочается, часто меняет позу или храпит («живое землетрясение»), вероятность того, что кот выберет именно его кровать, снижается. Кошки предпочитают партнеров по сну, которые остаются неподвижными долгое время.

Место, которое выбирает питомец, также несет смысловую нагрузку:

В ногах: Это компромисс между желанием быть рядом и безопасностью. Отсюда легче сбежать в случае опасности, а риск быть случайно придавленным минимален.

Это компромисс между желанием быть рядом и безопасностью. Отсюда легче сбежать в случае опасности, а риск быть случайно придавленным минимален. На груди или голове: Высшая степень доверия. Кот синхронизирует свое дыхание и сердцебиение с ритмом человека, достигая максимального расслабления.

Часто задаваемые вопросы

1. Почему кот может внезапно перестать спать со мной? Это может быть связано с изменением запаха (новый парфюм, стиральный порошок) или повышением температуры вашего тела (болезнь). Также кошки могут искать более прохладные места в жаркую погоду.

2. Безопасно ли спать с котом? С точки зрения психологии — да, это снижает стресс владельца. С медицинской стороны существует минимальный риск передачи паразитов или аллергии, если животное не проходит регулярную обработку.

3. Нормально ли, что кот спит только на одном человеке в семье? Да. Это означает, что данный член семьи является для животного основным источником безопасности и обладает наиболее привлекательным запахом/температурой.