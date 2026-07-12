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  2. «Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели
Развлечения и культура

«Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели

«Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели
Источник фото: Legion-Media

На платформе состоялась премьера полнометражного анимационного фильма

Стриминговый гигант Netflix расширяет вселенную «Ведьмака» (18+), возвращая зрителей в мир Анджея Сапковского. На платформе состоялась премьера полнометражного анимационного фильма «Ведьмак: Сирены глубин» (18+). Для русскоязычной аудитории картина стала доступна с субтитрами.

В основе сценария лежит рассказ «Немного жертвенности» (18+) из сборника «Меч Предназначения» (18+). Действие разворачивается в приморском городе Бремервоорд, где обострился конфликт между людьми и обитателями моря. Геральт из Ривии выступает в роли дипломата-посредника между князем Агловалем и сиреной Шъееназ. Однако романтическая история осложняется серией жестоких убийств рыбаков, что грозит перерасти в полноценную войну рас.

«Сирены глубин» — это классический детектив в фэнтезийных декорациях. В отличие от масштабных битв, здесь фокус смещен на расследование и моральный выбор ведьмака, что делает сюжет более камерным и напряженным», — отмечает кинокритик.

Создатели мультфильма сделали ставку на преемственность каста. Главного героя вновь озвучил Даг Кокл — актер, чей голос стал визитной карточкой Геральта в культовой трилогии игр от CD Projekt RED (18+). Компанию ему составили Джои Бэти (Лютик) и Аня Чалотра (Йеннифэр), знакомые зрителям по игровому сериалу от Netflix (18+). Это решение позволяет сохранить аудиовизуальную целостность образа персонажей для фанатов франшизы.

Режиссурой проекта занимался Кан Хи-чхоль, известный по работе над анимационными проектами южнокорейской студии Studio Mir. Сценарий написали Майк Островски и Рэй Бенджамин.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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