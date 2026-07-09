Учёные объяснили, кому полезнее всего есть клубнику — летом в 2 раза больше пользы
Витаминная бомба в каждой ягоде
Летний сезон традиционно ассоциируется с обилием свежих ягод, но теперь любовь к клубнике имеет под собой не только гастрономическое, но и серьезное научное обоснование. Новое исследование, опубликованное в журнале Antioxidants (18+), выявило прямую связь между употреблением этой ягоды и снижением риска развития диабета второго типа у людей с преддиабетом.
В ходе 28-недельного эксперимента группа ученых наблюдала за людьми с диагнозом «предиабет», которые на тот момент не принимали сахароснижающие препараты. Ежедневно участники потребляли порцию сублимированной клубники (эквивалент примерно 350–400 граммов свежей ягоды).
Результаты оказались статистически значимыми. У группы, получавшей клубнику, зафиксировали снижение уровня глюкозы в крови натощак и улучшение общего антиоксидантного статуса организма. Это означает, что клетки стали лучше сопротивляться окислительному стрессу — процессу разрушения клеток свободными радикалами.
«Антоцианы и эллаговая кислота, которыми богата клубника, работают на клеточном уровне. Они снижают системное воспаление, которое часто является первопричиной инсулинорезистентности. Однако важно понимать: ягода работает как профилактика или поддержка, но не заменяет медикаментозную терапию при уже диагностированном диабете», — комментирует врач-эндокринолог.
Витаминная бомба в каждой ягоде
Помимо антиоксидантов, клубника представляет собой концентрат полезных нутриентов:
- Витамин С: укрепляет иммунитет и стенки сосудов.
- Фолиевая кислота: необходима для кроветворения и работы нервной системы.
- Клетчатка: нормализует работу ЖКТ и способствует долгому чувству сытости.
- Полифенолы: защищают сердечно-сосудистую систему от повреждений.
Благодаря низкой калорийности и отсутствию жиров, клубника отлично вписывается в рацион здорового питания. Специалисты рекомендуют употреблять ягоду без добавления сахара, сочетая её с белковыми продуктами, такими как натуральный йогурт или творог, чтобы избежать резких скачков инсулина.
Несмотря на очевидную пользу, существуют медицинские противопоказания. Клубника относится к продуктам-аллергенам и может вызывать перекрестные реакции. Кроме того, из-за высокого содержания органических кислот она может раздражать слизистую желудка при гастритах или язвенной болезни в стадии обострения.
- Замороженные ягоды против свежих. Многие опасаются, что заморозка убивает витамины. Однако технология шоковой (быстрой) заморозки позволяет сохранить до 90% полезных веществ. Замороженная клубника сохраняет свои антиоксидантные свойства практически полностью, поэтому зимой она остается отличной альтернативой свежим фруктам.
- Варенье — это десерт, а не лекарство. Важно отметить существенную разницу между цельной ягодой и вареньем. В процессе приготовления джема добавляется огромное количество сахара, что нивелирует все полезные свойства ягоды для контроля уровня глюкозы. Людям с нарушениями углеводного обмена следует относиться к такому лакомству крайне осторожно.
Таким образом, включение клубники в ежедневный рацион — это вкусный способ поддержать здоровье сердца и обмен веществ, но перед изменением диеты людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.