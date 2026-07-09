Учёные объяснили, кому полезнее всего есть клубнику — летом в 2 раза больше пользы

Витаминная бомба в каждой ягоде

Летний сезон традиционно ассоциируется с обилием свежих ягод, но теперь любовь к клубнике имеет под собой не только гастрономическое, но и серьезное научное обоснование. Новое исследование, опубликованное в журнале Antioxidants (18+), выявило прямую связь между употреблением этой ягоды и снижением риска развития диабета второго типа у людей с преддиабетом.

В ходе 28-недельного эксперимента группа ученых наблюдала за людьми с диагнозом «предиабет», которые на тот момент не принимали сахароснижающие препараты. Ежедневно участники потребляли порцию сублимированной клубники (эквивалент примерно 350–400 граммов свежей ягоды).

Результаты оказались статистически значимыми. У группы, получавшей клубнику, зафиксировали снижение уровня глюкозы в крови натощак и улучшение общего антиоксидантного статуса организма. Это означает, что клетки стали лучше сопротивляться окислительному стрессу — процессу разрушения клеток свободными радикалами.

«Антоцианы и эллаговая кислота, которыми богата клубника, работают на клеточном уровне. Они снижают системное воспаление, которое часто является первопричиной инсулинорезистентности. Однако важно понимать: ягода работает как профилактика или поддержка, но не заменяет медикаментозную терапию при уже диагностированном диабете», — комментирует врач-эндокринолог.

Витаминная бомба в каждой ягоде

Помимо антиоксидантов, клубника представляет собой концентрат полезных нутриентов:

Витамин С: укрепляет иммунитет и стенки сосудов.

укрепляет иммунитет и стенки сосудов. Фолиевая кислота: необходима для кроветворения и работы нервной системы.

необходима для кроветворения и работы нервной системы. Клетчатка: нормализует работу ЖКТ и способствует долгому чувству сытости.

нормализует работу ЖКТ и способствует долгому чувству сытости. Полифенолы: защищают сердечно-сосудистую систему от повреждений.

Благодаря низкой калорийности и отсутствию жиров, клубника отлично вписывается в рацион здорового питания. Специалисты рекомендуют употреблять ягоду без добавления сахара, сочетая её с белковыми продуктами, такими как натуральный йогурт или творог, чтобы избежать резких скачков инсулина.

Несмотря на очевидную пользу, существуют медицинские противопоказания. Клубника относится к продуктам-аллергенам и может вызывать перекрестные реакции. Кроме того, из-за высокого содержания органических кислот она может раздражать слизистую желудка при гастритах или язвенной болезни в стадии обострения.

Замороженные ягоды против свежих. Многие опасаются, что заморозка убивает витамины. Однако технология шоковой (быстрой) заморозки позволяет сохранить до 90% полезных веществ. Замороженная клубника сохраняет свои антиоксидантные свойства практически полностью, поэтому зимой она остается отличной альтернативой свежим фруктам.

Многие опасаются, что заморозка убивает витамины. Однако технология шоковой (быстрой) заморозки позволяет сохранить до 90% полезных веществ. Замороженная клубника сохраняет свои антиоксидантные свойства практически полностью, поэтому зимой она остается отличной альтернативой свежим фруктам. Варенье — это десерт, а не лекарство. Важно отметить существенную разницу между цельной ягодой и вареньем. В процессе приготовления джема добавляется огромное количество сахара, что нивелирует все полезные свойства ягоды для контроля уровня глюкозы. Людям с нарушениями углеводного обмена следует относиться к такому лакомству крайне осторожно.

Таким образом, включение клубники в ежедневный рацион — это вкусный способ поддержать здоровье сердца и обмен веществ, но перед изменением диеты людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться со своим лечащим врачом.