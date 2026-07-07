Для всех, кто закупается в магазинах, вступают новые правила с 7 июля — что меняется

Официальная причина — ускорение обслуживания и борьба с мошенничеством

С 7 июля 2026 года привычный ритуал похода за продуктами изменится до неузнаваемости. Крупнейшие розничные сети страны синхронно внедряют новые регламенты работы кассовых зон. Официальная причина — ускорение обслуживания и борьба с мошенничеством, но для покупателей это означает конец эпохи «бумажного» шопинга и жесткие ограничения на экспресс-кассах.

Главное нововведение касается чеков. Теперь кассир по умолчанию будет формировать только электронный документ. Бумажный фискальный отчет будут печатать исключительно по прямому требованию покупателя.

«Это логичный шаг к цифровизации экономики. Электронный чек невозможно потерять или случайно выбросить вместе с пакетом, он всегда доступен в приложении банка», — комментирует юрист Павел Синицын для konkurent.ru (18+).

Однако эксперт предупреждает: отказ от печати по умолчанию не лишает вас права на бумагу. Если вам нужен физический чек для отчетности или просто по привычке, вы имеете полное право потребовать его у кассира после завершения транзакции. Магазин обязан предоставить распечатку без лишних вопросов.

Кого коснется: В первую очередь пожилых людей, привыкших хранить бумажные чеки под стеклом серванта. Им придется либо осваивать мобильные приложения магазинов, либо каждый раз настойчиво просить кассира нажать кнопку «Печать».

Экспресс-кассы больше не для больших корзин

Второе важное изменение касается очередей. На кассах самообслуживания (КСО) и в экспресс-линиях вводится жесткий лимит на количество позиций в одном чеке. Если ваша тележка заполнена доверху, кассир имеет законное право перенаправить вас к обычной кассе.

Кроме того, крупные сети начинают выделять отдельные окна для сотрудников сервисов доставки и сборщиков онлайн-заказов. Это сделано для того, чтобы курьеры не блокировали очереди обычных покупателей со списком продуктов на неделю.

«Мы переходим от хаотичного выбора кассы к сегментации потоков. Экспресс-линии созданы для покупки пачки молока, а не полной тележки продуктов на неделю. Новые правила разгрузят узлы в часы пик», — поясняет Марк Левченко, эксперт по розничным технологиям.

Самообслуживание уходит в безналичную зону

Самый радикальный удар наносится по терминалам самообслуживания (ТСО). С 7 июля большинство супермаркетов отключают прием наличных на этих аппаратах. Оплатить товар можно будет только картой или смартфоном.

Для продажи алкоголя, табака и товаров 18+ теперь потребуется обязательное подтверждение личности сотрудником зала. Касса заблокируется до тех пор, пока контролер не подойдет, не проверит паспорт и не подтвердит операцию кнопкой. Также вводятся весовые датчики: если система видит, что пакет уже лежит на платформе при сканировании первого товара, терминал выдаст ошибку.

«Да, это замедлит процесс на несколько секунд, так как придется ждать сотрудника. Но ритейлеры готовы идти на эти жертвы ради снижения краж. Весовой контроль исключает популярный трюк с "непроклятым" тяжелым товаром», — отмечает Виктория Ратникова, руководитель направления автоматизации федеральной сети.

Акции стали жестче

Еще один подводный камень новых правил — порядок применения скидок. Персональные купоны и акции лояльности теперь должны быть предъявлены до начала сканирования. Если вы вспомнили о скидке после того, как кассир закрыл чек, делать возврат и пробивать товары заново сотрудник не обязан. Это прямо прописано в новых инструкциях сетей.

Чего ждать покупателям?

Первые недели июля обещают быть нервными. По прогнозам Марка Левченко, основные конфликты возникнут из-за привычки платить наличными везде. Людям придется искать взглядом наклейки «Cash accepted» (Принимаем наличные), которые останутся только на традиционных кассах с живым человеком.

Юрист Павел Синицын советует сохранять спокойствие:

Всегда сохраняйте уведомление об оплате из банковского приложения.

Если терминал выдает ошибку, сразу зовите администратора зала.

Помните: ограничение способов оплаты на КСО не отменяет ваше право оплатить корзину наличными на обычной кассе.

Эпоха бесконтактной торговли окончательно наступила. Привыкайте планировать свои покупки заранее — хотя бы проверять наличие карты лояльности еще до того, как начали выкладывать продукты на ленту.