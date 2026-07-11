Популярные сладости исчезнут с полок магазинов — что теперь в «чёрном списке»

Причиной столь радикального шага стало ценовое давление со стороны производителя

На полках крупнейших российских торговых сетей — «Пятерочка», «Перекресток» и дискаунтер «Чижик» — может образоваться дефицит популярных сладостей итальянского концерна Ferrero. Ритейлер Х5 Group принял решение полностью остановить закупки продукции компании «Ферреро Руссия». В черный список попали такие бренды, как Ferrero Rocher, конфеты Bueno, Rafaello и шоколадные яйца Kinder.

Причиной столь радикального шага стало ценовое давление со стороны производителя. По данным пресс-службы торговой сети, производитель завысил отпускные цены до уровня, который делает невозможным сохранение доступной полки для конечного потребителя.

«Ритейлеры сейчас находятся в ситуации жесткого контроля за покупательной способностью населения. Если поставщик не готов идти на компромисс по цене, торговые сети вынуждены выводить товар из матрицы, чтобы не терять трафик покупателей, чувствительных к инфляции», — комментирует аналитик потребительского рынка.

Как передает ТАСС (18+), в настоящее время складские запасы продукции Ferrero позволяют поддерживать продажи еще чуть более месяца. Если переговоры не увенчаются успехом уже в ближайшее время, покупатели заметят пустые полки.

На фоне новостей о возможном дефиците сладостей эксперты успокаивают любителей кофе. Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что предпосылок для нехватки кофейных зерен в стране нет. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, цепочки поставок сырья из Африки, Азии и Латинской Америки остаются стабильными. Обжарка и переработка бобов осуществляются внутри страны, что минимизирует риски перебоев.

Что это значит для покупателя?

Конфликты между поставщиками и федеральными сетями обычно приводят к двум сценариям:

Краткосрочный дефицит. Продукт исчезает на несколько недель, пока идут торги. Замещение бренда. Полку занимают товары собственных торговых марок, сетей или продукция конкурентов, готовых предложить более выгодные условия.

Для потребителей это означает временное отсутствие привычных брендов, но не критический рост цен на категорию в целом. Однако любителям конкретных марок стоит учитывать возможность изменения ассортимента в ближайшем будущем.