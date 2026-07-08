Как изменились правила передачи показаний счётчиков с июля 2026 года

Главная цель реформы — повысить точность расчетов

С начала июля 2026 года в сфере жилищно-коммунального хозяйства вступают в силу обновленные требования к передаче данных индивидуальных приборов учета. Изменения затронут как жителей многоквартирных домов, так и частный сектор. Главная цель реформы — повысить точность расчетов, минимизировать человеческий фактор при обработке данных и упростить взаимодействие граждан с управляющими компаниями.

Что именно меняется для потребителя

Реформа затрагивает два ключевых аспекта: сроки подачи данных и каналы коммуникации. Если раньше каждый дом или управляющая компания могли устанавливать свои дедлайны, то теперь вводится единый рекомендованный государством период. Приоритет отдается цифровым каналам связи.

Ранее сроки передачи были размытыми и зависели от правил конкретного дома. С июля устанавливается четкий государственный стандарт. Формат взаимодействия также трансформируется: вместо звонков по телефону или бумажных квитанций приоритет получают мобильные приложения, личные кабинеты на сайтах ЖКХ и портал ГИС ЖКХ.

Главное изменение касается последствий опоздания. Если раньше управляющие компании часто шли навстречу и делали перерасчет позже, то теперь расчет будет производиться по среднемесячным значениям потребления за предыдущие периоды. Это может привести к тому, что сумма в квитанции окажется выше реального расхода воды.

«Единые требования позволяют снизить количество спорных ситуаций. Раньше значительная часть ошибок возникала из-за несвоевременной передачи данных или использования разных каналов, что приводило к расхождениям в начислениях», — поясняет эксперт в сфере жилищного управления Алексей Воронов.

Почему усиливают контроль?

Управляющие компании получат право запрашивать подтверждение показаний или проводить сверку при значительных отклонениях от предыдущих значений. Например, если вы вдруг передали расход 100 кубов, а обычно тратили 10 — система сформирует запрос на проверку.

Цель меры — повысить прозрачность расчетов и предотвратить некорректные начисления как в сторону занижения, так и завышения объема потребленных ресурсов.

«Такие меры направлены не на усложнение процесса для жителей, а на защиту их интересов. Точный учёт позволяет избежать переплат и делает систему расчетов более предсказуемой», — считает специалист по коммунальной экономике Марина Белова.

Как это повлияет на жильцов

Для жителей многоквартирных домов появляются новые обязательства:

Соблюдать сроки. Пропуск даты приведет к начислению «по среднему», что часто дороже фактического расхода.

Пропуск даты приведет к начислению «по среднему», что часто дороже фактического расхода. Использовать цифру. Приоритет у приложений УК, личных кабинетов и портала ГИС ЖКХ.

Приоритет у приложений УК, личных кабинетов и портала ГИС ЖКХ. Хранить подтверждения. Скриншоты уведомлений об отправке станут главным аргументом в спорах с бухгалтерией.

Эксперты признают, что адаптация может занять время, особенно для тех, кто привык передавать показания по телефону или бумажными квитанциями.

Пожилым людям рекомендуется попросить помощи у родственников или социальных работников для освоения цифровых сервисов. Жителям частного сектора стоит уточнить в своей управляющей компании или ТСЖ, через какой региональный портал (например, ГИС ЖКХ) следует передавать данные.

Чего ждать в перспективе

Эксперты сходятся во мнении: в долгосрочной перспективе изменения приведут к более стабильной системе начислений и снижению количества перерасчетов, передает bank.yuga.ru (18+).

«Ключевой эффект от нововведений будет заметен уже в первые месяцы. Единые требования позволят сделать систему расчетов более прозрачной и понятной для всех участников процесса», — считает юрист в сфере жилищного права Ольга Смирнова.