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  2. Просыпаюсь красивой, как актриса из фильма: без отёков, заломов и мешков под глазами — главные трюки
Общество

Просыпаюсь красивой, как актриса из фильма: без отёков, заломов и мешков под глазами — главные трюки

Просыпаюсь красивой, как актриса из фильма: без отёков, заломов и мешков под глазами — главные трюки
Источник фото: Legion-Media

Косметологи утверждают, что утренняя отечность — это не приговор, а лишь следствие физиологии

Утреннее отражение в зеркале часто приносит разочарование: помятое лицо, припухшие веки и серый цвет кожи. Однако косметологи утверждают, что утренняя отечность — это не приговор, а лишь следствие физиологии, которое можно легко скорректировать. Разбираем три главные проблемы утра и способы их решения.

Ситуация №1. Лицо отекло после сна

Главная причина «опухшего» вида утром — задержка жидкости. Когда тело находится в горизонтальном положении, лимфа циркулирует медленнее, а соленый ужин или бокал вина накануне заставляют организм запасать воду еще активнее.

Экстренные меры:

  • Холодный душ для лица. Умывание ледяной водой или использование охлажденного роллера сузит сосуды и быстро снимет припухлость. «Я советую клиентам умываться ледяной водой уже много лет. Можно использовать кубики льда из отвара ромашки», — говорит ведущий британский эксперт по уходу за кожей Ясмина Вико.
  • Лимфодренажный массаж. Мягкие движения пальцами от центра лица к периферии (к ушам и ключицам) помогают разогнать застоявшуюся жидкость.

«Сосредоточьтесь на движениях к лимфатическим узлам, которые находятся спереди и за ушами, вокруг челюсти и вниз по шее к ключицам», — рекомендует американский косметолог Маккензи Патерсон.

  • Кофеин под глаза. Крем для век с кофеином эффективно сужает сосуды, убирая темные круги и мешки.

Профилактика: Не пейте много воды прямо перед сном и старайтесь спать на спине, слегка приподняв голову.

Ситуация №2. Тусклый цвет лица и следы недосыпа

Если ночь была бессонной, кожа выглядит серой и уставшей. Это происходит из-за замедления микроциркуляции крови.

Экстренные меры:

  1. Мягкий пилинг. Используйте энзимную пудру или легкий кислотный тоник, чтобы убрать ороговевшие клетки и вернуть лицу сияние.
  2. Витаминная атака. Сыворотка с витамином С моментально освежит тон и придаст коже внутреннее свечение.
  3. Увлажнение. Нанесите плотный крем или маску, чтобы восстановить защитный барьер.

«Даже если вы проспали всего пару часов, качественный уход может визуально "стереть" усталость. Главное — дать коже влагу, которой ей не хватило во время стресса», — отмечает врач-дерматолог Анастасия Берендяева.

Ситуация №3. Заломы и морщины от подушки

Проснулись со складкой на щеке? Это механический залом. Если вовремя его не разгладить, он рискует стать постоянной морщиной, передает letu.ru (18+).

Экстренные меры:

  • Умойтесь теплой водой, чтобы расслабить мышцы.
  • Сделайте легкий массаж лица похлопывающими движениями.
  • Нанесите увлажняющую сыворотку с гиалуроновой кислотой — она заполнит микротрещины в эпидермисе.

Как предотвратить: Самый эффективный способ — приучить себя спать на спине. Если это невозможно, замените хлопковую наволочку на шелковую — трение будет минимальным. Также используйте ортопедическую подушку, которая поддерживает шею и не дает лицу «утонуть» в ткани.

Итог: чек-лист идеального утра

Чтобы просыпаться свежей независимо от возраста:

  1. Пейте достаточно воды днем, но ограничьте прием жидкостей вечером.
  2. Спите на шелковой наволочке и держите комнату прохладной.
  3. Держите патчи и средства с кофеином в холодильнике для мгновенного эффекта.
  4. Делайте утренний массаж лица во время умывания — это разгоняет лимфу лучше любой зарядки.

Красивое утро начинается не с будильника, а с заботы о себе.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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