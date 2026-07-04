Время платить по счетам: в Госдуме напомнили о крайнем сроке оплаты ЖКХ за июнь

Новые правила игры с квитанциями

Россиянам предоставили дополнительное время для расчетов за коммунальные услуги. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев официально подтвердил, что оплатить счета за июнь можно вплоть до 15 июля.

С марта текущего года в России действует законодательная норма, сдвигающая дедлайн по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на пять дней — с привычного 10-го числа на 15-е. Это изменение касается всех регионов страны и направлено на синхронизацию графиков платежей с графиками выплаты заработных плат.

«Перенос срока оплаты ЖКУ позволяет гражданам вносить платежи сразу после получения основного дохода. Это избавляет людей от необходимости искать средства или брать микрозаймы "до зарплаты", что часто приводило к возникновению просрочек и начислению пеней», — отметил парламентарий.

По словам Владимира Кошелева, несмотря на то что общая задолженность населения не носит критического характера — большинство граждан относятся к своим обязанностям ответственно, — данная мера существенно повышает финансовую грамотность и комфорт жизни. Возможность оплатить услуги позже дает семьям пространство для маневра при планировании бюджета.

Почему это важно для семейного бюджета

Эксперты финансового сектора отмечают, что привязка коммунальных платежей к дате поступления зарплаты снижает психологическую нагрузку на домохозяйства. Раньше многим приходилось либо отдавать значительную часть аванса за коммуналку, рискуя остаться без средств во второй половине месяца, либо дожидаться основной части зарплаты, рискуя попасть в списки должников уже 11-го числа.

Теперь система стала более гибкой. Граждане могут распоряжаться своими средствами более свободно, оплачивая квитанции тогда, когда деньги фактически поступили на счет. Это исключает необходимость использования кредитных продуктов для погашения обязательных платежей.

Стоит отметить, что данное правило является единым стандартом для всей территории Российской Федерации. Региональные власти не вправе устанавливать иные сроки, противоречащие федеральному законодательству. Таким образом, вне зависимости от того, проживает ли гражданин в Москве, Владивостоке или небольшом поселке, у него есть законное право оплачивать услуги до середины следующего месяца. Эксперты рекомендуют всё же не откладывать платеж на последний день, чтобы избежать возможных технических сбоев в банковских системах в момент массового наплыва плательщиков.