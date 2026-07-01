Турция и Египет — уже прошлый век: названа главная альтернатива этим известным курортам летом-2026

Востребованная экзотика: почему спрос на это направление ощутимо растёт

Российские туристы, уставшие от переполненных турецких и египетских курортов, вскоре могут получить новую, экзотическую альтернативу. Турбизнес с нетерпением ждет запуска прямых рейсов авиакомпании Air Tanzania из Москвы на остров Занзибар, запланированного на июль 2026 года. Появление нового перевозчика способно не только увеличить турпоток, но и перетянуть на себя часть аудитории, ищущей качественный пляжный отдых.

Интерес к африканским направлениям стабильно растет, и Танзания прочно входит в тройку лидеров континента наряду с ЮАР и Кенией. Туристов привлекает как пляжный отдых на белоснежных берегах Занзибара, так и возможность отправиться на легендарное сафари в парки Серенгети и Нгоронгоро.

«Спрос на отдых на острове, по оценке специалистов, уже вырос на 20%. И появление прямого рейса может стать триггером, который перетянет даже часть туристов из Египта и Турции», — отмечают в туриндустрии.

Эксперты АТОР подчеркивают, что речь идет не о массовом туризме, а о сегменте «средний плюс» и искателях экзотики. Если ценовая политика окажется конкурентной, до 80% таких путешественников предпочтут новые впечатления привычным направлениям.

Логистика и нюансы: прямой рейс против стыковок

Ключевым преимуществом нового рейса станет экономия времени — прямой перелет из Москвы сэкономит туристам около 8–10 часов в пути. Однако туроператоры подходят к новому партнеру с осторожностью.

Стабильность. Компании готовы брать блоки мест только после 3–6 месяцев стабильной работы рейса, когда будет понятна регулярность вылетов и уровень сервиса. Цена. Стоимость перелета — главный фактор. Сейчас стыковочные рейсы через Эфиопию или ОАЭ стоят 700–850 долларов. Прямой перелет оценивается примерно в 1000 долларов. Если Air Tanzania сможет удержать конкурентную цену (в идеале 800–950 долларов), рейс станет хитом. Маршрут. Есть логистический нюанс: обратный полет будет с пересадкой в Дар-эс-Саламе. Для направления это не критично, так как между островом и материком есть регулярное авиасообщение, но туристам придется это учитывать. Сервис. Ожидания от сервиса Air Tanzania умеренные. Это базовый уровень комфорта без излишеств, уступающий ближневосточным гигантам, но достаточный для прямого сообщения с Восточной Африкой.

Несмотря на то что стыковочные маршруты через крупные хабы пока предлагают большую гибкость для комбинированных туров (например, Кения + Танзания), прямой перелет имеет все шансы стать востребованным продуктом. Главным условием успеха остается цена билета и стабильное расписание.