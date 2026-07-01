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  2. Турция и Египет — уже прошлый век: названа главная альтернатива этим известным курортам летом-2026
Туризм

Турция и Египет — уже прошлый век: названа главная альтернатива этим известным курортам летом-2026

Турция и Египет — уже прошлый век: названа главная альтернатива этим известным курортам летом-2026
Источник фото: Legion-Media

Востребованная экзотика: почему спрос на это направление ощутимо растёт

Российские туристы, уставшие от переполненных турецких и египетских курортов, вскоре могут получить новую, экзотическую альтернативу. Турбизнес с нетерпением ждет запуска прямых рейсов авиакомпании Air Tanzania из Москвы на остров Занзибар, запланированного на июль 2026 года. Появление нового перевозчика способно не только увеличить турпоток, но и перетянуть на себя часть аудитории, ищущей качественный пляжный отдых.

Интерес к африканским направлениям стабильно растет, и Танзания прочно входит в тройку лидеров континента наряду с ЮАР и Кенией. Туристов привлекает как пляжный отдых на белоснежных берегах Занзибара, так и возможность отправиться на легендарное сафари в парки Серенгети и Нгоронгоро.

«Спрос на отдых на острове, по оценке специалистов, уже вырос на 20%. И появление прямого рейса может стать триггером, который перетянет даже часть туристов из Египта и Турции», — отмечают в туриндустрии.

Эксперты АТОР подчеркивают, что речь идет не о массовом туризме, а о сегменте «средний плюс» и искателях экзотики. Если ценовая политика окажется конкурентной, до 80% таких путешественников предпочтут новые впечатления привычным направлениям.

Логистика и нюансы: прямой рейс против стыковок

Ключевым преимуществом нового рейса станет экономия времени — прямой перелет из Москвы сэкономит туристам около 8–10 часов в пути. Однако туроператоры подходят к новому партнеру с осторожностью.

  1. Стабильность. Компании готовы брать блоки мест только после 3–6 месяцев стабильной работы рейса, когда будет понятна регулярность вылетов и уровень сервиса.
  2. Цена. Стоимость перелета — главный фактор. Сейчас стыковочные рейсы через Эфиопию или ОАЭ стоят 700–850 долларов. Прямой перелет оценивается примерно в 1000 долларов. Если Air Tanzania сможет удержать конкурентную цену (в идеале 800–950 долларов), рейс станет хитом.
  3. Маршрут. Есть логистический нюанс: обратный полет будет с пересадкой в Дар-эс-Саламе. Для направления это не критично, так как между островом и материком есть регулярное авиасообщение, но туристам придется это учитывать.
  4. Сервис. Ожидания от сервиса Air Tanzania умеренные. Это базовый уровень комфорта без излишеств, уступающий ближневосточным гигантам, но достаточный для прямого сообщения с Восточной Африкой.

Несмотря на то что стыковочные маршруты через крупные хабы пока предлагают большую гибкость для комбинированных туров (например, Кения + Танзания), прямой перелет имеет все шансы стать востребованным продуктом. Главным условием успеха остается цена билета и стабильное расписание.

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
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