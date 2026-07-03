Право на гибкий график: кто из россиян может законно перейти на неполный рабочий день

Как оформить такой переход?

В условиях современного рынка труда баланс между карьерой и личной жизнью становится приоритетом для многих сотрудников. Российское законодательство предоставляет определенным категориям граждан право требовать установления неполного рабочего времени, и работодатель не вправе им в этом отказать.

Согласно статье 93 Трудового кодекса РФ, существует перечень лиц, которым руководство обязано установить неполное рабочее время по их просьбе. К ним относятся беременные женщины, а также родители или опекуны детей в возрасте до 14 лет (для ребенка-инвалида — до 18 лет). Кроме того, это право распространяется на лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи при наличии соответствующего медицинского заключения.

«Важно понимать разницу между правом работника попросить о сокращении часов и обязанностью работодателя эту просьбу удовлетворить. В отношении беременных женщин и родителей детей до 14 лет закон категоричен: отказ неправомерен», — комментирует юрист Евгения Балдина.

Особое внимание уделяется женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Согласно части 3 статьи 256 ТК РФ, они имеют право работать на условиях неполной занятости с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию.

Как оформить переход?

Для реализации этого права сотруднику необходимо подать письменное заявление работодателю. В документе следует указать желаемую продолжительность рабочей недели или дня. Работодатель обязан рассмотреть обращение и заключить дополнительное соглашение к трудовому договору, где будут зафиксированы новые условия труда и порядок оплаты (пропорционально отработанному времени).

Эксперты отмечают, что знание этих норм помогает гражданам эффективно защищать свои трудовые права без обращения в суд. Главное — зафиксировать факт подачи заявления, чтобы у работодателя не было оснований утверждать, что просьба от сотрудника не поступала. Это касается как перевода на полставки, так и изменения графика работы на период декрета, передают «РИА Новости» (18+).