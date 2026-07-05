Новые правила по уходу за инвалидами и пенсионерами: что изменится в 2027 году

Что меняется для ухаживающих?

С 1 января 2027 года вступает в силу Постановление Правительства РФ № 665, которое кардинально меняет правила учета времени ухода за нетрудоспособными гражданами. Если раньше период заботы об инвалиде или пожилом человеке засчитывался в стаж практически автоматически на длительный срок, то теперь процедура становится строже и требует ежегодного подтверждения.

Главное нововведение касается тех, кто не является близким родственником подопечного. Теперь государство будет контролировать фактическое время оказания помощи. Для включения периода ухода в страховой стаж стороннему лицу придется доказать, что он тратит на помощь не менее 14 часов в неделю.

«Это требование направлено на борьбу с фиктивным оформлением ухода ради стажа. Государство хочет убедиться, что человек действительно оказывает физическую и бытовую помощь, а не просто числится в документах», — комментирует юрист по социальному праву.

Помимо этого, вводится жесткий регламент уведомления Социального фонда России (СФР). Если уход прекращается (например, из-за смерти подопечного, его переезда в интернат или трудоустройства помощника), гражданин обязан сообщить об этом в СФР в течение 5 рабочих дней. В противном случае начисленные пенсионные баллы будут аннулированы.

Также появляется право у самого подопечного официально отказаться от услуг конкретного опекуна через специальную форму заявления.

Как это работает сейчас и кому положены баллы?

Уход за нетрудоспособными гражданами остается одним из немногих способов законно набрать страховой стаж бесплатно. На сегодняшний день действуют следующие нормы:

За полный год ухода начисляется 1,8 пенсионного коэффициента (ИПК) .

. Баллы начисляются только одному человеку, даже если за больным ухаживают несколько родственников.

Период ухода включается в общий страховой стаж.

Эти изменения касаются оформления ухода за детьми-инвалидами, взрослыми инвалидами I группы и пенсионерами старше 80 лет.

Какие документы потребуются?

Для зачета периода ухода в стаж необходимо подать пакет документов в отделение СФР по месту жительства подопечного. В него входят:

Заявление от лица, осуществляющего уход. Согласие самого подопечного (или его законных представителей). Документы, подтверждающие статус инвалидности или возраст пенсионера. Справка о том, что пенсия подопечного не выплачивается другому лицу по уходу (для инвалидов I группы и детей-инвалидов).

Подать бумаги можно лично в клиентской службе СФР, через МФЦ или дистанционно через портал «Госуслуги» (16+).

Переходный период: кого коснутся старые правила?

Законодатель предусмотрел переходный период для защиты прав тех, кто уже давно осуществляет уход. Согласно пункту 2 Постановления № 665, граждане, которые начали ухаживать за инвалидом или пенсионером до вступления закона в силу, могут оформлять периоды 2027 года по старым правилам. Это правило действует до 1 января 2028 года. Таким образом, весь 2027 год те, кто уже имеет опыт ухода, смогут подтверждать свой стаж по упрощенной схеме без требования обязательных 14 часов в неделю.