Досрочный выход на пенсию: кому положена важная льгота в 2026 году и как её получить

Кто имеет такое право по закону

В России право на досрочное назначение страховой пенсии закреплено за несколькими категориями граждан. В Социальном фонде России (СФР) напомнили, кто именно может завершить трудовую деятельность раньше общеустановленного срока.

Кто имеет право на льготы по закону

Согласно действующему законодательству, досрочно выйти на заслуженный отдых могут многодетные матери, жители Крайнего Севера, а также работники определенных профессий — педагоги, медики и творческие деятели.

Многодетные матери. Для женщин с детьми действуют следующие возрастные пороги при условии воспитания каждого ребенка до достижения им восьми лет:

Трое детей: выход на пенсию в 57 лет.

выход на пенсию в 57 лет. Четверо детей: выход на пенсию в 56 лет.

выход на пенсию в 56 лет. Пять и более детей: право выхода на пенсию в 50 лет.

«Важно понимать разницу между льготным стажем и общим страховым стажем. Для многодетных матерей ключевым условием является не только количество детей, но и факт их воспитания до восьмилетнего возраста. Если ребенок был передан на попечение государства ранее, этот период в льготный стаж засчитан не будет», — поясняет юрист по пенсионному праву.

Жители Крайнего Севера. Граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, имеют право оформить страховую пенсию на пять лет раньше установленного законом возраста. Обязательные условия для этого:

Наличие официального северного стажа не менее 15 лет.

Накопление не менее 30 пенсионных коэффициентов (баллов).

Педагоги, врачи и артисты. Для работников социальной сферы сохраняется требование к выслуге лет. Учителям необходимо отработать минимум 25 лет, медикам — от 25 до 30 лет в зависимости от местности (город или село). Однако важно учитывать переходный период реформы: пенсия назначается не сразу после выработки стажа, а через пять лет после его завершения.

Общие правила 2026 года

На текущий год сохраняются общие границы пенсионного возраста. По стандартным правилам на заслуженный отдых выходят женщины в возрасте 59 лет и мужчины в возрасте 64 лет. При этом обязательным требованием остается наличие минимального страхового стажа и необходимого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), установленных законом на момент обращения, передают «РИА Новости» (18+).

Эксперты напоминают, что право на досрочную пенсию должно быть подтверждено документально. Сведения о стаже и количестве накопленных баллов можно проверить в личном кабинете на портале Госуслуг или сайте Социального фонда России. Это позволяет заранее выявить нехватку баллов или лет стажа и успеть исправить ситуацию, например, путем добровольной уплаты взносов.