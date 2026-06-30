Теория заговора от Rockstar: фанаты нашли «доказательство» родства героев GTA 6 и Red Dead Redemption 2

В сети разгорелась новая дискуссия, которая на этот раз затронула границы не одной, а сразу двух вселенных

Фанатское сообщество Grand Theft Auto (18+) — это, пожалуй, один из самых дотошных и увлеченных коллектив в игровой индустрии. Едва Rockstar Games публикует новые скриншоты, как армия аналитиков тут же принимается искать скрытые детали, пасхалки и намеки на сюжет. После выхода 63 новых изображений к GTA 6 (18+) в сети разгорелась новая дискуссия, которая на этот раз затронула границы не одной, а сразу двух вселенных.

В центре внимания оказалась теория о том, что главный герой новой части, Джейсон Дюваль, является потомком (или как минимум кровным родственником) легендарного ковбоя Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 (18+).

Сама по себе идея связи двух франшиз не лишена логики. GTA и RDR — это две стороны одной медали от Rockstar: открытый мир, моральный выбор и харизматичные антигерои. Однако нынешняя доказательная база фанатов строится на весьма хрупком фундаменте.

Главными аргументами в пользу теории стали:

Веснушки: У обоих персонажей на лице присутствуют характерные пигментные пятна. Форма носа: По мнению фанатов, нос Джейсона имеет схожий профиль с носом Артура. Общее настроение: Оба героя хмурятся, небриты и выглядят так, будто жизнь их изрядно потрепала.

«Сходство между двумя персонажами сводится к тому, что оба они белые мужчины с небритыми лицами. Это довольно тонкая почва для теории о межфраншизном родстве. Здесь уместно вспомнить принцип бритвы Оккама: иногда два персонажа просто похожи, потому что созданы в одном художественном стиле одной и той же студии», — комментирует игровой аналитик shazoo.ru (18+).

Стоит отметить, что в GTA 5 (18+) уже существовала пасхалка для фанатов RDR: там можно было встретить NPC в красной рубашке, напоминающей наряд Джона Марстона. Однако теория о Джейсоне и Артуре претендует на нечто большее, чем просто отсылка.

Пока Rockstar Games традиционно хранит молчание по поводу подобных домыслов, фанаты продолжают свои расследования, ожидая релиза игры на PS5 и Xbox Series (выход на ПК пока не анонсирован).