AL logo with yellow bar
Финансы Общество Полезное Туризм Техно Тренды Развлечения и культура
Последние новости
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Топ-5 границ мира, где контраст виден из космоса — будто разные планеты
Посмотрела эти трюки в дорогих отелях: эти 10 приёмов из 5-звёздочных гостиниц улучшат быт
О нас Политика конфиденциальности Связаться с нами
  1. AdLife
    2.  /  Развлечения и культура
  2. Теория заговора от Rockstar: фанаты нашли «доказательство» родства героев GTA 6 и Red Dead Redemption 2
Развлечения и культура

Теория заговора от Rockstar: фанаты нашли «доказательство» родства героев GTA 6 и Red Dead Redemption 2

Теория заговора от Rockstar: фанаты нашли «доказательство» родства героев GTA 6 и Red Dead Redemption 2
Источник фото: Legion-Media

В сети разгорелась новая дискуссия, которая на этот раз затронула границы не одной, а сразу двух вселенных

Фанатское сообщество Grand Theft Auto (18+) — это, пожалуй, один из самых дотошных и увлеченных коллектив в игровой индустрии. Едва Rockstar Games публикует новые скриншоты, как армия аналитиков тут же принимается искать скрытые детали, пасхалки и намеки на сюжет. После выхода 63 новых изображений к GTA 6 (18+) в сети разгорелась новая дискуссия, которая на этот раз затронула границы не одной, а сразу двух вселенных.

В центре внимания оказалась теория о том, что главный герой новой части, Джейсон Дюваль, является потомком (или как минимум кровным родственником) легендарного ковбоя Артура Моргана из Red Dead Redemption 2 (18+).

Сама по себе идея связи двух франшиз не лишена логики. GTA и RDR — это две стороны одной медали от Rockstar: открытый мир, моральный выбор и харизматичные антигерои. Однако нынешняя доказательная база фанатов строится на весьма хрупком фундаменте.

Главными аргументами в пользу теории стали:

  1. Веснушки: У обоих персонажей на лице присутствуют характерные пигментные пятна.
  2. Форма носа: По мнению фанатов, нос Джейсона имеет схожий профиль с носом Артура.
  3. Общее настроение: Оба героя хмурятся, небриты и выглядят так, будто жизнь их изрядно потрепала.

«Сходство между двумя персонажами сводится к тому, что оба они белые мужчины с небритыми лицами. Это довольно тонкая почва для теории о межфраншизном родстве. Здесь уместно вспомнить принцип бритвы Оккама: иногда два персонажа просто похожи, потому что созданы в одном художественном стиле одной и той же студии», — комментирует игровой аналитик shazoo.ru (18+).

Стоит отметить, что в GTA 5 (18+) уже существовала пасхалка для фанатов RDR: там можно было встретить NPC в красной рубашке, напоминающей наряд Джона Марстона. Однако теория о Джейсоне и Артуре претендует на нечто большее, чем просто отсылка.

Пока Rockstar Games традиционно хранит молчание по поводу подобных домыслов, фанаты продолжают свои расследования, ожидая релиза игры на PS5 и Xbox Series (выход на ПК пока не анонсирован).

Иванова Алина
Автор: Иванова Алина
✓ Проверено редакцией
Читайте также
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
Развлечения и культура
От клипов до Голливуда: известные фильмы Тимура Бекмамбетова — где успех, а где провалы в США
 Иллюзия дружбы: почему союз Гарри и Рона трещит по швам при внимании к деталям
Развлечения и культура
Иллюзия дружбы: почему союз Гарри и Рона трещит по швам при внимании к деталям
 «Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели
Развлечения и культура
«Сирены глубин» на Netflix: Геральт возвращается, чтобы спасти русалок от гибели
 Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
Общество
Деньги спишут автоматом: кому из пенсионеров разрешат не платить за коммуналку и дачу
 Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж
Финансы
Пенсия под вопросом: как изменят правила учёта ухода за близкими в трудовой стаж