«Судный день» 2.0: как Джеймс Кэмерон превратил хоррор в семейную драму и изменил кино навсегда

Фильм окупился в прокате более чем в восемь раз и получил четыре премии «Оскар»

В истории кинематографа есть сиквелы, которые не просто продолжают историю оригинала, а полностью переосмысляют её, поднимая планку качества до недосягаемых высот. Ровно таким фильмом стал «Терминатор 2: Судный день» (18+). Спустя семь лет после выхода мрачного триллера Джеймса Кэмерон вернулся к своей вселенной, чтобы создать один из величайших боевиков всех времен.

От слэшера к семейной драме

Первая часть франшизы (18+) была жестким научно-фантастическим триллером категории «Б», снятым за копейки. Вторая часть сменила жанр на эпическую драму о защите семьи. Сюжетная арка Сары Коннор (Линда Хэмилтон) — от запуганной официантки до солдата сопротивления — стала одной из самых сильных трансформаций в кино. Но главным двигателем сюжета стало изменение природы самого Терминатора.

«Превращение Т-800 из безжалостного убийцы в защитника и наставника для юного Джона Коннора — это гениальный сценарный ход. Кэмерон взял пугающий образ и наделил его эмпатией, создав одну из самых трогательных линий об отцовстве в экшен-кино», — отмечает кинокритик kinopoisk.ru (18+).

Арнольд Шварценеггер, который в первом фильме был воплощением чистого зла, здесь играет роль отца-защитника. Его химия с Эдвардом Ферлонгом (Джоном Коннором) заставляет зрителя поверить в привязанность машины к ребенку.

Если первый «Терминатор» (18+) запомнился гримом и куклами Стэна Уинстона, то вторая часть совершила революцию в компьютерной графике. Появление жидкометаллического Т-1000 (Роберт Патрик) шокировало зрителей 1991 года. Способность злодея превращаться в пол, проходить сквозь решетки и собираться из капель металла казалась магией.

При этом режиссер не забыл про практические эффекты. Знаменитая сцена крушения вертолета в лифтовом холле снималась вживую с использованием реального здания и каскадеров. Именно этот баланс между новаторским CGI и реальными трюками делает визуал фильма актуальным даже спустя десятилетия.

Фильм окупился в прокате более чем в восемь раз и получил четыре премии «Оскар» (18+) (за звук, монтаж звука, грим, визуальные эффекты). Он закрепил за Джеймсом Кэмероном статус главного визионера Голливуда, способного сочетать масштабные разрушения с глубокой человеческой драмой. Попытки повторить успех «Судного дня» в последующих частях («Восстание машин» (18+), «Генезис» (18+)) неизменно проваливались именно потому, что пытались скопировать форму, забыв о содержании — конфликте человека и машины, ищущей свою человечность.