Российские зрители выбрали любимые английские сериалы. Список в 2026 году

В топ-лист вошли как классические детективы, так и масштабные исторические драмы

В Международный день английского языка онлайн-кинотеатр «КИОН» (18+) проанализировал предпочтения зрителей и выяснил, что именно смотрят россияне на языке оригинала. В топ-лист вошли как классические детективы, так и масштабные исторические драмы, а география просмотров показала неожиданные результаты.

Лидерами зрительских симпатий стали проекты самых разных жанров. В рейтинг попали фэнтези-эпопея «Игра престолов» (18+), детективный сериал «Профессор Т» (18+), драма об отеле эпохи джаза «Отель Портофино» (18+), шпионский триллер «Ночной администратор» (18+) и исторический эпос «Рим» (18+).

Кто смотрит британское кино?

Аналитики сервиса зафиксировали интересную гендерную динамику: основными потребителями англоязычного контента оказались женщины. Возрастная структура аудитории также имеет свои особенности. Ядро зрительской аудитории составляют люди от 35 до 44 лет (около трети всех просмотров). За ними следуют группы 25–34 года и 45–54 года. При этом молодежь (18–24 года) демонстрирует стабильно высокий интерес к жанру, тогда как зрители старшего поколения распределяются между категориями 55–64 и старше 65 лет.

«Мы наблюдаем смещение интереса от чисто развлекательного контента к проектам с глубокой драматургией. Англоязычные сериалы часто предлагают более сложную сценарную структуру, чем локальные аналоги, что привлекает думающую аудиторию среднего возраста», — комментирует медиааналитик.

Исследование показало любопытное распределение по регионам России. Наибольшая концентрация любителей британского кино наблюдается в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Свердловской области. Это может быть связано как с уровнем проникновения стриминговых сервисов, так и с общим культурным запросом жителей крупных туристических и промышленных центров.

Что ищут зрители в кадре?

Эксперты отмечают, что наибольший отклик у российской аудитории вызывают напряженные сюжеты. Детективы, психологические триллеры и драматические истории остаются самыми востребованными жанрами. Зрители ценят возможность погрузиться в сложный сюжет, который требует интеллектуального вовлечения, будь то расследование преступления или политические интриги при королевском дворе.

Среди наиболее популярных проектов аналитики выделяют:

«Игра престолов» (18+) — за масштабность мира и непредсказуемость сюжета. «Профессор Т» (18+) — за сочетание интеллектуального юмора и криминальной интриги. «Отель Портофино» (18+) — за эстетику британской классики и атмосферу старой Европы. «Ночной администратор» (18+) — за классический шпионский экшен высокого уровня. «Рим» (18+) — за историческую достоверность и жестокую реалистичность политических игр древности.

Данные показывают, что российский зритель становится все более избирательным, выбирая качественный сторителлинг независимо от страны производства.