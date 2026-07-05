Россиянам объяснили, кому повысят пенсию в августе-2026. Список условий и получателей

Выплаты вырастут более чем на 17%

С 1 августа 2026 года часть российских пенсионеров получит заметную прибавку к выплатам. Речь идет не об индексации страховой пенсии, а о перерасчете накопительной части. Как сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин, для определенных категорий граждан выплаты вырастут более чем на 17%, при этом подавать заявления в Социальный фонд (СФР) не потребуется — всё произойдет автоматически.

Кому ждать прибавки?

Перерасчет затронет только тех граждан, у которых уже сформирована накопительная пенсия. Это касается россиян, за которых работодатели перечисляли взносы на накопления до «заморозки» системы в 2014 году:

Мужчины 1953–1966 годов рождения и женщины 1957–1966 годов рождения (за них платили в 2002–2004 годах).

Граждане 1967 года рождения и моложе (взносы шли до введения моратория).

Участники программы государственного софинансирования пенсий.

Родители, направившие материнский капитал на формирование пенсии.

«Важно понимать разницу между страховой и накопительной пенсией. Страховая пенсия индексируется государством по общим правилам. Накопительная же зависит от инвестиционного дохода фонда. Рост на 17,3% говорит о том, что управляющие компании сработали эффективно», — поясняет финансовый аналитик.

Право на выплату возникает при достижении возраста выхода на пенсию (60 лет для мужчин, 55 для женщин) при наличии необходимого стажа и коэффициентов.

Что именно вырастет?

По словам Алексея Говырина, повышение коснется так называемой срочной пенсионной выплаты. Это деньги, которые выплачиваются получателю равными долями в течение определенного срока (не менее 10 лет), выбранного самим гражданином.

Депутат уточнил важный момент: если гражданин ранее забрал все свои накопления единовременно одной суммой, то августовского повышения ежемесячной выплаты ему ждать не стоит. Перерасчет происходит только тогда, когда средства находятся под управлением СФР или НПФ и назначена регулярная выплата.

Если ваши накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), порядок начисления может отличаться, поэтому информацию о росте выплат необходимо уточнять непосредственно в вашем фонде.

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