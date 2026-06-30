Рекордная индексация пенсий 2026: кому и на сколько поднимут выплаты с 1 августа

Главное преимущество грядущих изменений — беззаявительный характер

Лето 2026 года принесет российским пенсионерам существенную финансовую поддержку. С 1 августа Социальный фонд России (СФР) проведет масштабный автоматический перерасчет сразу нескольких видов выплат. Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин разъяснил детали предстоящего повышения, которое затронет сотни тысяч граждан.

Главное преимущество грядущих изменений — беззаявительный характер. Пенсионерам не нужно писать заявления или посещать отделения фонда; деньги поступят на счета автоматически.

Рекордный рост накопительных пенсий (+17,3%)

Самая заметная прибавка ждет получателей накопительной пенсии. Выплаты для них увеличатся на 17,3%. Это связано с успешным инвестированием пенсионных накоплений за 2025 год: доходность фондов более чем в три раза превысила уровень официальной инфляции.

«Такой рост стал возможен благодаря высокой эффективности управления средствами. В прошлом году вложения принесли значительный доход, что напрямую отразится на кошельках пенсионеров», — пояснил эксперт.

Перерасчет коснется порядка 136 тысяч человек. При среднем размере выплаты около 1 600 рублей прибавка составит примерно 277 рублей ежемесячно.

Срочные выплаты: лидер рейтинга (+19,3%)

Еще больше повезет тем, кто получает срочную пенсионную выплату. Ее размер вырастет на рекордные 19,3%. Эта выплата назначается на определенный срок (не менее 10 лет) определенным категориям граждан:

участникам программы софинансирования;

родителям, направившим материнский капитал на пенсию;

тем, кто самостоятельно формировал накопления.

Для 37,3 тысячи получателей при средней сумме в 3 000 рублей ежемесячная доплата составит около 579 рублей.

Работающие пенсионеры: пересчет за стаж

Традиционный августовский перерасчет ожидает и работающих пенсионеров. Он производится ежегодно и учитывает страховые взносы, которые работодатели перечисляли за сотрудника в предыдущем году (в данном случае — за 2025 год). Размер прибавки индивидуален и зависит от заработка и стажа, но ограничен законом. Максимальная надбавка составляет стоимость трех пенсионных коэффициентов. Учитывая, что один балл в 2026 году будет стоить 156,76 рубля, верхний предел прибавки составит 470,28 рубля.

Важно отметить: перерасчет произойдет даже если пенсионер уволился в начале года — учитываются все взносы, уплаченные за него в течение 2025-го, передает Юридический навигатор (18+).

Другие категории льготников

Помимо основных групп, повышение затронет и другие социальные категории: